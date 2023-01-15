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علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 02:35 مساء
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
جانب من المشاركة الرسمية لليبيا في معرض القاهرة للكتاب، 2022 (فيسبوك)
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كشف رئيس اتحاد الناشرين الليبيين، علي عوين، حقيقة ما تردد عن «وقف مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب»، في نسخته المقبلة خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وتحت عنوان «توضيح هام» قال عوين في بيان، الأحد، إن «ما تناولته بعض المواقع الإخبارية وبعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي عار تماما عن الصحة»، موضحا أن «قرار تجميد مشاركة ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خاص بوزارتي الثقافة في ليبيا فقط، نظرًا للانقسام السياسي».

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وتابع البيان: «قرار المنع صدر من وزارة الخارجية المصرية، بعد تقديم وزارة الثقافة بالحكومة الموازية، طلب المشاركة بدلا من وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية»، لكن «كل دور النشر الليبية الخاصة مُرحب بها في فعاليات المعرض».

وأوضح البيان: «أن رئيس الاتحاد لم يتطرق إلى أي شأن سياسي أو دبلوماسي، وما جاء في المداخلات الإعلامية هو تأكيد مشاركة الاتحاد الليبي ودور النشر الخاصة، وهو ما يهم اتحادنا، الذي يمثل كل الناشرين الليبيين على الأراضي الليبية».

وفي ما يتعلق بمشاركة دور النشر العامة والخاصة، نشر عوين على صفحته في «فيسبوك» قائمة تضم أجنحة دور النشر الليبية المشاركة في الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتضم القائمة:
- جامعة طبرق (صالة 3 جناح A23).
- دار الوليد للنشر (صالة 3 جناح A66).
- دار الرواد للنشر (صالة 3 جناح C70).
- دار تويا للنشر (صالة 3 جناح D22).
- اتحاد الناشرين الليبيين (صالة 3 جناح C5).

وأضاف أن جناح اتحاد الناشرين الليبيين في المعرض يضم:
- مجلس الثقافة العام.
- دار الفضيل.
- دار الحسام.
- دار الشعب.
- دار ليبيا المستقبل.
- دار الفرجاني.
- مكتبة طرابلس العلمية.
- دار البيان الجابر.
- دار الحكمة.

معرض القاهرة للكتاب
وحسب موقع المعرض على الإنترنت، تشهد الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، موافقة الهيئة المصرية العامة للكتاب على مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت للاشتراك في المعرض، فضلًا عن تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليست لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023، تأكيدًا لدعم صناعة النشر.

وتحل المملكة الأردنية الهاشمية في الدورة الـ54، كضيف شرف، ويكون المبدع الراحل صلاح جاهين شخصية المعرض، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي.

بيان اتحاد الناشرين الليبين (فيسبوك)
بيان اتحاد الناشرين الليبين (فيسبوك)
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