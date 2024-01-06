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مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 06:37 مساء
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
رواية «ما وراء الحاجز» للكاتب الليبي إبراهيم البشاري. (فيسبوك)
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صدر أخيرا عن در الفرجاني للنشر والتوزيع بطرابلس رواية «ما وراء الحاجز» للمؤلف الليبي إبراهيم البشاري، وتعد الرواية هي العمل الروائي الأول لصاحب سلسلة «تخاريف» الدرامية.

ونوهت دار الفرجاني أن الرواية ستكون متوفرة ضمن منشورات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورت الـ55، والمقرر إقامة فعالياته في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري وحتى 6 فبراير

وهنأت «مؤيد فيلم» الكاتب بروايته الجديدة قائلة «سعداء بإطلاق رواية (ما وراء الحاجز) من تأليف الكاتب إبراهيم البشاري كاتب سلسلة تخاريف بموسميها الأول والثاني».

وأضافت صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البشاري «بدأ مشواره الفني  في مركزنا منذ سنوات، واليوم نحن في انتظار انطلاق توزيع الرواية التي قامت دار الفرجاني بالتعاقد مع الكاتب لتوزيعها في عدد من دول العالم».

وتابعت «فخورون بما حققه الكاتب من إنجاز و نتمنى أن تلقى روايته النجاح و السداد».

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والكاتب الليبي إبراهيم البشاري، عرف من خلال سلسلة «تخاريف» التي قدمت خلال برامج شهر رمضان، وأذيع الجزء الثاني  منها في شهر رمضان 2023، وتحصلت على سبع جوائز عالمية في السيناريو.

 سلسلة «تخاريف» الدرامية
ويذكر أن مسلسل «تخاريف» عبارة عن حلقات منفصلة تُجسّد قضايا المجتمع الليبي، ومنها أضرار التفكير في الثأر ومشكلات الزواج والتنمر والتعامل مع المشردين والشعوذة والخطف وغيرها من قضايا المجتمع.

ويسلّط الضوء على غموض المشاعر لدى الإنسان، من خلال محاكاة للأساطير والخرافات الليبية في قالب من الدراما والأكشن والرعب.

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