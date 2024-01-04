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«ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟» كتاب جديد للباحثة ريم البركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 يناير 2024, 10:35 مساء
«ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟» كتاب جديد للباحثة ريم البركي
غلاف كتاب «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟». (فيسبوك)
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صدر أخيرا عن مجمع ليبيا للدراسات، كتاب «ليبيا: صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»، للباحثة والصحفية الليبية ريم رجب البركي.

يتناول الكتاب الذي جاء في 450 صفحة، مسألة الهجرة بين ليبيا وإيطاليا، حيث أصبحت ليبيا دورة عبور وهجرة بعد أن كانت تجتذب العمال المهرة، يفر من خلال شواطئها من يبحثون عن حياة أفضل، كما تناقش من خلاله التحولات السياسية التي مرت بها ليبيا، حسبما ذكرت المؤلفة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت البركي إن «الكتاب إضافة مهمة للمكتبة الليبية، ومرجع أساسي للطلبة والباحثين في هجال الهجرة، وهو دراسة ميدانية موسعة ومفصلة تتبع حركة الهجرة من مدينة سبها الممر، إلى إيطاليا».

الدكتورة ريم رجب البركي
الدكتورة ريم رجب البركي، من مواليد مدينة بنغازي، في 31 مارس 1989م، متحصلة على الماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة دالارنا في السويد سنة 2015، ماستر مهني في العلاقات الدولية والإعلام من الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية (آدب)، أحد أهم مراكز تأهيل القادة الشباب في أوروبا سنة 2016م، ماجستير في العلاقات الدولية والتعاون الإنمائي من جامعة بيروجيا للأجانب سنة 2017م، ماجستير من جامعة سابينسا الإيطالية العريقة، في الجيوبوليتك والأمن العالمي سنة 2018م، دكتوراه في تاريخ العلاقات الدولية، من جامعة بيروجيا للأجانب، في يناير 2022. 

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وقالت الباحثة «آنست بيتي لأول مرة نُسخةٌ ورقيةٌ من كِتابي حصيلة رحلة بحث امتدّت لسنوات طويلة عن قضية الهجرة غير الشرعيّة، راضية جدًا عن هذا الإنجاز الشخصي وسعيدة به للغاية.. الكِتاب سيكون مُتاحًا في المكتبات أواخر شهر يناير، وسأبلغكم بنقاط البيع في جميع المُدن».

وأضافت «سعيدة جدًا بتقديم هذا المرجع لجيل من الطلبة لم تُتح لهم فرصة البحث بأنفسهم عن أهم قضية ليبية خلال هذه الحقبة، بل أكثر القضايا حساسية بالنسبة للأمن القومي الليبي، بسبب تشابكاتها الدولية والجيوسياسية».

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