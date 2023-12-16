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دار نشر فرنسية شهيرة تسحب كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 04:25 مساء
دار نشر فرنسية شهيرة تسحب كتاب «التطهير العرقي في فلسطين»
صورة تجمع بين غلاف كتاب «التطهير العرقي في فلسطين» ومؤلفه المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه. (يورونيوز)
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سحبت دار النشر الفرنسية «فايارد» العريقة كتاب «التطهير العرقي في فلسطين» للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه والذي يعتبر أحد الأعمال المهمة التي تناولت الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

 والكتاب الذي سحبته «فايارد» هو الكتاب ذاته الذي نشرته العام 2008، لكن منذ  7 نوفمبر، قررت الدار العريقة سحبه، ولم يعد بإمكان المكتبات والمواقع المتخصصة طلب أعمال المؤرخ الإسرائيلي، مع إشارة تقول إن الكتاب المذكور أوقف عن التسويق بصفة دائمة، كما كشفت وسائل الإعلام، وفقا لموقع «يورونيوز».

الدار تزعم أن السبب شكلي
وتقول فايارد، إن السبب شكلي وعزت المسألة  لانتهاء العقد مع المؤلف في 27  فبراير 2022، لذلك أوقفت العقد رسميا في 3 نوفمبر الماضي. 

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لكن السبب لا يبدو مقنعا خاصة وأن نسبة مبيعات الكتاب قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة منذ بدء العدوان غزة. وهنا تكمن المفارقة، إذ أنه على الرغْم من الأرقام المسجلة، قررت دار النشر سحب الكتاب.

قمع ممنهج لكل منتقد للكيان
وهناك من طرح فرضية تقول إن أي إدانة للسياسة التي تنتهجها الدولة العبرية يجري إسكاتها بشكل منهجي، مثل حادثة اعتقال نقابي في أكتوبر الماضي بتهمة دعم الإرهاب حسب السلطات المختصة.

فيما ذهب آخرون إلى القول إن هناك رقابة قد مورست بهدف إعاقة الوصول إلى الكتاب المذكور، وإن الخطوة تندرج في سياق مطاردة كل من يتجرأ على انتقاد الدولة العبرية، ولهذا سحبت دار النشر عمل بابه.

ويوضح المؤلف في كتابه «التطهير العرقي في فلسطين»، من خلال بحث موثّق بعناية، أن تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 قام على طرد السكان العرب بطرق التطهير العرقي. وتشكل سياسة الطرد المنهجي هذه ما يسميه «الإبادة الجماعية التدريجية».

 

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