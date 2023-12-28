«المرآة والصورة».. باكورة أعمال عبدالسلام الفقهي النقدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار السراج للنشر والتوزيع عن صدور كتاب جديد في مجال النقد الأدبي للكاتب والصحفي والناقد عبدالسلام الفقهي بعنوان «المرآة والصورة.. هوامش من ذاكرة النص الليبي».

وقالت الدار عبر منشور لها على صفحة دار السراج بموقع التواصلا الاجتماعي «فيسبوك»، إن الكتاب عبارة عن قراءات نقدية، فيما أشارت إلى أن الغلاف من تصميم الفنان التشكيلي الليبي عدنان معيتيق، كما أفادت الدار عن توفر الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب المزمع إقامة فعالياته في آخر شهر يناير 2024.

الإصدار الأول في النقد للمؤلف

ويعد الكتاب هو الإصدار الأول للكاتب عبد السلام الفقهي، والذي يحتوي على نصوص توثيقية تحليلية في أدب نخبة من الكتاب الليبيين المبرزين في المشهد الأدبي الليبي منذ سبعينات القرن الماضي حتى وقتنا الراهن، ومنهم على مصطفى المصراتي، وكامل المقهور، ويوسف القويري.

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ولاقى خبر صدور الكتاب تفاعلا إيجابيا واستحساناً من قبل الكتاب والصحفيين والمعنيين بالشأن الثقافي على وسائل التواصل الاجتماعي، فقال عبداللطيف البشكار كوذيخة: «مبارك هذا السفر الإبداعي الفكري والثقافي الذي سيثري المكتبة الأدبية والنقدية».

فيما قال عبدالله بوسعيدة: «هذا من نحتاجه في الحركة الأدبية التي أخذت شيئا من الصحوة.. فنحتاج إلى أن يصاحبها أدوات تقويم ونقد»

وقال الهادي شليق: «الفقهي يملك اللغة وجمال الأسلوب وحلاوة المفردة وتغطياته للمناشط الثقافية تشكل له رصيدا يمكن أن يصدر في كتاب.. نثق بأن هذا الإصدار لن يكون يتيما وسيكون له أخوة يشدون عضده»

فيما بارك الصحفي الكبير محمود البوسيفي الكتاب قائلاً « ألف ألف مبروك.. هذا من الأخبار الطيبة».