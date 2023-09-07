(في رحاب القصيد).. جديد الكاتب يونس الفنادي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر للكاتب والناقد يونس الفنادي، كتابه الجديد (في رحاب القصيد) عن دار السراج للنشر.

الكتاب يتضمن قراءات لنصوص شعرية ليبية، إضافة إلى ترجمات لقصائد أجنبية لشعراء من أفريقيا والصين والولايات المتحدة.

جاءت اختيارات الكتاب وفق ذائقة شخصية دون معايير فنية مُعينة أو توجهات فكرية خاصة، والهدف استنطاق مضامين النصوص وتبيان جمالياتها المختلفة، بحسب ما ذكره المؤلف في المقدمة.

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ويتضمن الكتاب دراستين عن الشعر الليبي، شارك بإحداها في الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما جاءت النصوص الأجنبية وفق رؤية تمتح من التفاعل الثنائي والمشترك بين العاطفي والفكري ضمن إطار الخصوصية الإنسانية.

ويصل الفنادي في قراءاته إلى مستويات تلامس بين آفاق النص الشعري ذاته وما كتب عنه أو تعالق معه، بغية تمكين المتلقي من استكشاف مواطن الإضافة في الصور والبناء النفسي لخطوط القصائد

الناقد يونس الفنادي (يمين) وسراج سالم بطيخ مدير عام دار السراج للنشر(يسار). (بوابة الوسط)