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«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 12:21 مساء
«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث
دكتور بشير علي الكوت (يمينا) ود. طارق رمضان (يسارا) خلال توقيع اتفاق إصدار الكتاب، 20 أغسطس 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)
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وقع مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية الدكتور طارق رمضان زنبو اتفاقا لإصدار كتاب جديد بعنوان «مقدمة في الأمن القومي»، مع مؤلفه دكتور البشير علي الكوت.

جاء ذلك خلال فعالية أمس الأحد في مقر المركز بالعاصمة طرابلس، وفق بيان المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يُشار إلى أن المؤلف الدكتور بشير علي الكوت أستاذ بقسم العلوم السياسية في جامعة طرابلس، ومتحصل على دكتوراه في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وله إصدرات منها «الأبعاد السياسية والأمنية والقانونية والإنسانية في ظاهرة الهجرة غير القانونية في ليبيا» و «الوحدة الافريقية في القرن العشرين».

المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية
ويضم المركز القومي  للبحوث والدراسات العلمية العام عددا من الأساتذة والباحثين، ويهتم بالشأن الليبي وبالتطورات الإقليمية والدولية.

ويقدم المركز خططا ودراسات وبحوثا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وهي متاحة للجهات العامة من أجل الاستعانة بها من أجل اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وتحليلات سليمة.

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