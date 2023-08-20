علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

صدر اليوم الأحد باكورة أعمال الشاعر علي الهوني، من خلال ديوان بعنوان «مرآة الزمان»، وذلك بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة.

وقال الهوني في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن «مرآة الزمان» هو ديوانه الأول، ويحمل في صفحاته قصائد بالفصحى متنوعة بين العاطفي والاجتماعي والوطني.

وعن التأخير في طباعة أشعاره، تابع: «كنت محتفظًا بالعديد من القصائد إلى أن شجعتني ابنة أخي نجلاء الهوني بإصدار الديوان وغيره من الدواوين القادمة».

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الهوني: خمسة دواوين جاهزة للنشر

وأضاف أن هناك خمسة دواوين أخرى جاهزة للنشر، هي ديوان عاطفي ويحمل عنوان «هذه أنتِ»، والثالث سيكون ديني ويحمل مواعظ دينية وعنوانه «تساهيل» وجميعها بالفصحى.

أما الديوان الرابع فسيكون باللهجة العامية، ويحمل عنوان «أنا وصاحبي» موضوعات مختلطة بين اجتماعي وعاطفي وسياسي، وأما الديوان الخامس فهو خاص بالأطفال، وخليط بين الشعبي والفصيح، حيث يتناول كلمات غنائية هادفة للأطفال وأناشيد، والسادس دواوينه سيكون غنائيًا بالعامية وهو عاطفي.

الشاعر علي الهوني من مواليد بنغازي عام 1954، وشارك في العديد من الفعاليات المحلية كشاعر وفنان موسيقي ورسام.

حفل بمناسبة توقيع الشاعر علي الهوني دوانه الأول، الأحد 20 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)

حفل بمناسبة توقيع الشاعر علي الهوني دوانه الأول، الأحد 20 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)

تكريم الشاعر علي الهوني بمناسبة إصدار دوانه الأول، الأحد 20 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)

تكريم الشاعر علي الهوني بمناسبة إصدار دوانه الأول، الأحد 20 أغسطس 2023 (بوابة الوسط)