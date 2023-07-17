المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة العلمية بالمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، اليوم الإثنين، بطرابلس اجتماعها العادي السادس، برئاسة مدير عام المركز طارق زنبو.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصادر المركز القول، إن الاجتماع ناقش أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة، وإقامة عديد الندوات والمؤتمرات وتقديم أوراق بحثية تختص بالشأن الليبي بالتعاون مع عدة مؤسسات علمية وبحثية.

المركز القومي للبحوث في سطور

يذكر أن المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية هو مؤسسة بحثية علمية أنشئت عام 1985، ويضم عددا من الأساتذة والباحثين من ذوي الخبرة والكفاءة .

ويهتم المركز بالشأن الليبي محلياً وإقليمياً ودولياً، ويقدم الدراسات والأبحاث لجهات الاختصاص للاسترشاد بها في إصدار قرارات صائبة مبنية على أسس علمية وبيانات وتحليلات سليمة.

ويهدف المركز إلى إعداد الدراسات والبحوث في مختلف المجالات لتعزيز جهود مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المساهمة في إعداد الكوادر والكفاءات بوضع برامج تدريبية في مختلف التخصصات. كما يعمل المركز على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة مختلف القضايا التي تهم المجتمع، وكذلك إقامة علاقات علمية مع المراكز المناظرة في الداخل والخارج لتبادل المنشورات والكتب والمطبوعات والاستشارات.