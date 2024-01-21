«ابن المتسولة» جديد قصي البسطامي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكاتب الليبي الشاب قصي البسطامي عن توفر المجموعة القصصية «ابن المتسولة» الصادرة عن دار «دروج» للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والتي لمقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف المؤلف الشاب الذي يعد هذا الإصدار هو الثاني له بعد رواية «فيلسوف الصحراء» التي صدرت في العام 2021، أن المجموعة القصصية ستكون متوفرة بجناح اتحاد الناشرين الليبيين، وفقا لموقع «بلد الطيوب».

مستوحاة من واقع المجتمع الليبي

وكشف البسطامي أن العناوين المطروحة في المجموعة تتضمن قصص قصيرة مستوحاة من واقع المجتمع الليبي، والتعبير عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والطبقية الاجتماعية والقبلية والجهوية والعنصرية والخلافات الدينية الطائفية.

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كما أوضح أنه اتبع في سرده مزيج بين اللغة الدارجة الليبية والفصحى، كما أني استحضرت بعض المصطلحات الفلسفية لتكون بوابة لي في تشريح وتفكيك ظواهر سلبية منتشرة في المجتمع.

والتقت «قناة الوسط» (Wtv) مع المؤلف الشاب في شهر ديسمبر من العام الماضي عبر برنامج «هنا ليبيا» ليتحدث عن المجموعة القصصية.

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