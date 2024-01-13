ينتظم الإثنين المقبل: «أنا ليبيا أنا التاريخ» معرض فني ثقافي في مجلس الثقافة العام (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم مجلس الثقافة العام، بعد غدٍ الإثنين الموافق 15 يناير وحتى 18 من الشهر نفسه، فعالية ثقافية ومعرض فني تحت عنوان «أنا ليبيا أنا التاريخ».

ودعت صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الجمهور الليبي المعني بالحضور إلى الاشتراك في النشاط الثقافي الذي دعته بالـ«تاريخي الفريد».

وجاء في الدعوة «ندعوكم بعبق التاريخ، في رحلة عبر الزمن، لمعايشتها معنا، في نشاط ثقافي تاريخي فريد»

وأشارت الصفحة إلى أن مكان النشاط الثقافي سيكون في قاعة السلفيوم بمقر مجلس الثقافة العام، بنغازي - الفويهات، خلف مدرسة يوسف بوكر، عند الساعة 4:30 مساءً.

وأضافت الصفحة «لنقف معاً على هذا العمل الوطني الكبير، والذي تتجسد فيه حكاية ليبيا التاريخ والحضارات»

ويأتي النشاط الثقافي صمن أنشطة مجلس الثقافة التي تعمل على الإسهام في إثراء الإبداع الإنساني في كل المجالات.

إبراز تاريخ ليبيا على مدى العصور المختلفة

وأشارت الصفحة في وقت سابق إلى أن النشاط يهدف إلى إبراز تاريخ ليبيا على مدى العصور المختلفة، بدايةُ بما قبل التاريخ وما تلاها من العصر الإغريقي والروماني والإسلامي والعثماني، وصولاً إلى العصر الحديث.

وتوضيح وأثر هذا الوجود على مناحي الحياة في ليبيا من ملابس ومقتنيات، وذلك باستعراض بانوراما ليبيّة على مرّ العصور باستخدام القطع الأثرية التي يشاهدها الزوار لأول مرة، وكذلك استخدام مجسمات تحاكي الزمن من تصميم نُخبة مميزة من طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة بنغازي.

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ويذكر إلى أن قناة «الوسط» استضافت من خلال برنامج «هنا ليبيا» الإعلامية وفاء بوجواري عضوة اللجنة الاعلامية للمعرض، والتي أكدت على أهمية المنشط الثقافي، وأكدت على مشاركة عديد الجهات المختلفة ومنها مراقبة آثار بنغازي وقسم التربية الفنية بكلية التربية.

وأفادت بوجواري أن من المناشط الثقافية التي ستجرى أثناء المعرض، إقامة محاضرتين ثقافيتين يوميًا على مدار أيام المعرض، يشارك فيها أكاديميون ومتخصصون، مستشرفة نجاح الفعالية لما بذل في إخراجها من مشاركة وتعاضد بين عديد الجهات وعلى رأسها مجلس الثقافة العام.