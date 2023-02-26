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«تحضيرية» بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية تناقش برنامج الاحتفالية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 04:31 مساء
«تحضيرية» بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية تناقش برنامج الاحتفالية
اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الثاني بمقر بلدية بنغازي (فيسبوك)
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احتضن مقر بلدية بنغازي الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام الجاري، الأحد، بحضور المهندس الصقر عمران بوجواري، عميد البلدية.

وناقشت اللجنة، المشكلة بقرار رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، البرنامج العام للاحتفالية واللجان النوعية المشرفة على هذه البرامج، حسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

- اعتماد الشعار الرسمي لاحتفالية بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023

ويترأس اللجنة مدير عام وكالة الأنباء الليبية، وتضم في عضويتها عددا من قادة المؤسسات الإعلامية والثقافية في مدينة بنغازي والمختصين في الشأن الثقافي.

واعتمدت اللجنة العليا لجانا فرعية نوعية حسب الاختصاص لتحديد الجدول الزمني للبرامج والأنشطة للفعالية، إضافة إلى الميزانية التقديرية للأنشطة التي تتولاها منظمة «الإيسيسكو»، بالتعاون مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

 تظاهرة مسرحية
وقررت اللجنة اعتماد عدد من البرامج للتجهيز لها، متمثلة في إقامة مهرجان أو تظاهرة مسرحية، ومهرجان للأغنية الليبية، ومهرجان للمالوف والموشحات والإنشاد الديني، ومعرض للفنون التشكيلية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي، ومهرجان للأشرطة والأفلام القصيرة، ومعرض للكتاب والمخطوطات التاريخية، إضافة إلى أوبريت الافتتاح وبرنامجه والأماسي والأصبوحات العلمية والثقافية.

وأشار بوجواري إلى استعداد البلدية لدعم الاحتفالية عبر تذليل الصعاب طيلة أيام البرامج والأنشطة، موضحا أنه سيسعى للشروع في الصيانات العاجلة للبنية التحتية للمراكز والمقار الثقافية.

اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الثاني بمقر بلدية بنغازي (فيسبوك)
اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الثاني بمقر بلدية بنغازي (فيسبوك)
اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الثاني بمقر بلدية بنغازي (فيسبوك)
اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الثاني بمقر بلدية بنغازي (فيسبوك)
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