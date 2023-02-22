اعتماد الشعار الرسمي لاحتفالية بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام الجاري 2023، الشعار الرسمي للاحتفالية، بحسب ما أعلنه عضو اللجنة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

وعقدت اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام الجاري، المشكلة بقرار وزير التربية والتعليم - رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

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ويترأس اللجنة مدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية، وتضم في عضويتها كلًا من الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، وعددًا من قادة المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية في مدينة بنغازي والمختصين في الشأن الثقافي، بحسب بليحق.

مخرجات الاجتماع الأول للجنة

وقال بليحق إن اللجنة التحضيرية لبرنامج عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023، ناقشت خلال اجتماعها الأول البرنامج العام للاحتفالية وشكلها العام، معلنًا مخرجات الاجتماع الأول للجنة بشأن برنامج الاحتفالية.

وأوضح بليحق أن اللجنة اعتمدت الشعار الرسمي للاحتفالية، وقررت تقسيم العمل إلى لجان نوعية بحسب الاختصاص لتحديد الجدول الزمني للبرامج والأنشطة للفعالية، إضافة إلى الميزانية التقديرية للأنشطة التي تتولاها منظمة «الإيسيسكو» بالتعاون مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

أعضاء اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2023. الأربعاء 22 فبراير 2023. (مجلس النواب)