وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية أنها باشرت الخطوات التنفيذية لإقامة الدورة الثانية عشر لمعرض طرابلس الدولي للكتاب وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 10 يونيو 2024.
وأهابت الوزارة بالسادة الناشرين الراغبين في المشاركة الاستعداد للموعد المذكور، وفقا لبيان صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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وأشار البيان إلى أن «كتيّب الدعوة وشروط المشاركة في المعرض سيحال إلى كافة اتحادات الناشرين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم».
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