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وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 يناير 2024, 03:54 مساء
وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب
عارة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». (أرشيفية)
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أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية أنها باشرت الخطوات التنفيذية لإقامة الدورة الثانية عشر لمعرض طرابلس الدولي للكتاب وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 10 يونيو 2024.

وأهابت الوزارة بالسادة الناشرين الراغبين في المشاركة الاستعداد للموعد المذكور، وفقا لبيان صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن «كتيّب الدعوة وشروط المشاركة في المعرض سيحال إلى كافة اتحادات الناشرين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم».

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