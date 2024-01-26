وزارة الثقافة تعلن عن الدورة الـ12 لمعرض طرابلس الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية أنها باشرت الخطوات التنفيذية لإقامة الدورة الثانية عشر لمعرض طرابلس الدولي للكتاب وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 10 يونيو 2024.

وأهابت الوزارة بالسادة الناشرين الراغبين في المشاركة الاستعداد للموعد المذكور، وفقا لبيان صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن «كتيّب الدعوة وشروط المشاركة في المعرض سيحال إلى كافة اتحادات الناشرين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم».