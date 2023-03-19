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نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 04:30 مساء
نهلة العربي توثق «أثر الغائبين» في رواية جديدة
في ثاني رواياتها، ترصد الكاتبة الليبية نهلة العربي رحلة معاناة أم مع مرض السرطان وأثر ذلك على المحيطين بها (بوابة الوسط)
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انتهت الصحفية والكاتبة الليبية نهلة العربي، من كتابة روايتها الثانية، بعنوان «أثر الغائبين»، لتضاف إلى أولاتها «الساحر» الصادرة في العام 2012 عن دار الرواد.

والرواية الجديدة الصادرة عن دار السراج الليبية للنشر، ستتوافر خلال أسابيع في المكتبات الليبية وكذلك المصرية، وفق الخطة التوزيعية للدار.

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وحسب ما تقول العربي، فإن «الرواية عبارة عن رسالة طويلة من أم مصابة بالسرطان لابنها، تسرد فيها أسباب غيابها عنه وعن البيت لمدة طويلة، وكذلك أسباب زياراتها المتكررة للأطباء، إذ تحكي كل شيء من بداية اكتشاف المرض ومراحل العلاج الإشعاعي والكيماوي والعلاج النفسي وأسباب قرارها العودة إلى البيت، رغم عدم استكمالها للعلاج».

وتوضح نهلة أن «(أثر الغائبين)، هي سيرة شبه ذاتية حول الإصابة بالسرطان، وتأثير المرض ليس على المريض وحده، بل كذلك على العائلة والمقربين منه».

 تقديم الدعم المعنوي للسيدات
وتوضح الكاتبة أن «الغاية من كتابة الرواية، هو تقديم الدعم المعنوي للسيدات، خاصة اللواتي يعانين من السرطان، في أي منطقة في الجسم، من خلال سرد تجربة، قد يكون فيها نوع من خريطة الطريق للشفاء من هذا الداء الخبيث».

ونهلة صالح العربي؛ صحفية وكاتبة ليبية، من مواليد العام 1982م، بمدينة طرابلس. درست الأدب الإنجليزي العام 2006م. تعمل في مجال الصحافة، وكانت البداية من صحيفة «أويا»، ثم عملت في مجال تصميم أغلفة الكتب، وأول أعمالها في مجال التصميم غلاف رواية «كاشان» للكاتب أحمد البخاري. وحاليا تعمل نهلة العربي صحفية ومحررة ثقافية في بوابة وجريدة «الوسط» الليبية.

وإلى روايتي «الساحر» و«أثر الغائبين»، لها رواية قيد التحضير تحت عنوان «متاهات عشقية».

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