فلسطيني يسعى لتمثيل آيسلندا في مسابقة الأغنية الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

بشار مراد، أحد المشاركين الفلسطينيين في مسابقة «سونغفاكيبني» الآيسلندية، يطمح للانضمام إلى مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن».

ومسابقة «سونغفاكيبني» هي مسابقة موسيقية سنوية تنظمها هيئة الإذاعة الآيسلندية، وتحدد ممثل الدولة في مسابقة الأغنية الأوروبية المعروفة بـ«يوروفيجن»، وفقا لـ«يورنيوز».

لفت الموسيقار الفلسطيني، وهو أحد المتسابقين العشرة المشاركين في مسابقة «سونغفاكيبني» لهذا العام، انتباه العديد من الآيسلنديين لأول مرة في عام 2019 عندما أصدر أغنية «صامد » بالتعاون مع فرقة هاتاري.

ومن المتوقع أن يشارك ابن القدس الشرقية، في مسابقة «سونغفاكيبني» الأيسلندية النصف نهائية، ما قد ينبئ بفوزه ليمثل آيسلندا في مسابقة الغناء الأوروبية التي ستقام في شهر أمايو المقبل في السويد.

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ولد مراد في ضاحية البريد، ونشأ في بيت حنينا. عاش عدة سنوات في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى القدس الشرقية، ودرس لمدة عام في مدرسة «ريمون» للموسيقى في رمات هشارون، وسط تل أبيب.

مقاطعة إسرائيل في العرض التمهيدي

وخلال العرض التمهيدي لـ«يوروفيجن» الذي أقيم في النرويج قبل حوالي أسبوعين، قامت إحدى المشجعات في خطوة معارضة لإسرائيل بالصعود إلى المسرح، وهي تلف نفسها بالعلم الفلسطيني، وارتدت قميصًا كتب عليه «قاطعوا إسرائيل».

واحتلت الأغنية الأيسلندية المرتبة الخامسة في التصنيف، وهذا يجعلها تفوق الأغنية الإسرائيلية التي تتراجع باستمرار والتي تمثّلها نوعا كيريل.

وبشار هو مغنى وكاتب أغانى وناشط اجتماعى فلسطينى مقيم فى القدس الشرقيه. تتناول موسيقاه الأعراف المجتمعية والاحتلال الإسرائيلى وحقوق الاقليات فى الشرق الأوسط..