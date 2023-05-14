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فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 10:39 صباحا
فوز جديد للمغنية السويدية «لورين» في «يوروفيجن»
السويدية «لورين» بعد تسلمها جائزة «يوروفيجن» 2023 في ليفربول (أ ف ب)
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فازت المغنية السويدية «لورين» بمسابقة «يوروفيجن» للأغنية الأوروبية، في وقت مبكر، اليوم الأحد، بعد تفوقها على 25 منافسا في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم، الذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا، نيابة عن أوكرانيا، بسبب الغزو الروسي.

الفوز للمرة الثانية
وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها العام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا في ليفربول عن أغنية «تاتو»، أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الأيرلندي جوني لوغان، في الثمانينيات حسب وكالة «فرانس برس».

وبهذا الإنجاز تهدي لورين بلادها السويد الفوز السابع والقياسي في« يوروفيجن»، بعد 49 عاما من نيل فريق «آبا» الجائزة للمرة الأولى عن أغنية «واترلو».

وجاء فوز «تاتو» بفارق ضئيل عن أغنية الفنلندي كاريا «تشا تشا تشا»، إثر جمع أصوات الجمهور ولجنة التحكيم في نهاية أمسية من العروض الموسيقية في ليفربول، مهد البيتلز، في شمال غرب بريطانيا.

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وجاء اختيار بريطانيا، وصيفة أوكرانيا الفائزة بجائزة العام 2022، بعدما رأى المنظمون أنه من المستحيل تنظيم الحفل في ظل الغزو الروسي المستمر.

قصف جديد
وظهرت تقارير خلال إقامة حفل «يوروفيجن» عن شن موسكو جولة قصف جديدة استهدفت مناطق أوكرانية، بينها مدينة «تيرنوبيل»، مسقط رأس فرقة «تفورتشي» التي تمثل أوكرانيا في مسابقة هذا العام بأغنية قلب من فولاذ المستوحاة من حصار مصنع «أزوفستال» في ماريوبول.

وكتبت الفرقة على «إنستغرام»: «(تيرنوبيل) تعرضت للقصف من قبل روسيا، بينما كنا نغني على مسرح يوروفيجن عن إرادتنا وقلوبنا الفولاذية التي لا تُقهر».

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