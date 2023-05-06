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مهرجان «كان» يعرض آخر فيلم للراحل «جان لوك غودار»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 01:57 مساء
مهرجان «كان» يعرض آخر فيلم للراحل «جان لوك غودار»
صورة للمخرج جان لوك غودار التقطت له في 2004 خلال الدورة السابعة والخمسين لمهرجان كان السينمائي(أ ف ب)
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يُعرض آخر فيلم للمخرج الفرنسي السويسري الراحل «جان لوك غودار» ضمن فئة كلاسيكيات كان التي أعلن المهرجان، الجمعة، برنامجها وقائمة الأعمال المدرجة ضمن فئة «سينما الشاطئ»، قبل 11 يوماً من افتتاحه.

وتشهد الدورة السادسة والسبعون لمهرجان «كان» بعد ثمانية أشهر من رحيل «غودار» العرض الأول عالميا لفيلمه القصير «درول دوغير»، غير«Drôles de guerres» الذي يقع في 20 دقيقة، ويُعدّ آخر عمل للمخرج الكبير قبل وفاته، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصف المهرجان في بيان فيلم «درول دوغير» بأنه آخر حركة سينمائية لغودار.
وفاة المخرج السينمائي جان لوك غودار عن 91 عاما

أفلام كلاسيكيات «كان»
ويشمل برنامج كلاسيكيات «كان» أيضاً فيلما وثائقيا عن وضع السينما يحمل عنوان «شامبر 999» (Chambre 999) للبنى بلايوست، صُوِّر العام الفائت خلال الدورة الخامسة والسبعين للمهرجان، ويتضمن مقابلات مع نحو 30 من أبرز شخصيات الفن السابع كانوا موجودين في المهرجان «كان»، على غرار المخرجين الأميركي« جيمس غراي» والفرنسي «أوليفييه أساياس» والإيراني «أصغر فرهادي».

جان لوك غودار لجأ إلى المساعدة على إنهاء حياته

مطالبة بإيقاف عرض فيلم لـ«فلورانس أرتو»
ومن أبرز الأعمال التي أدرجت ضمن قسم سينما الشاطئ فيلم بعنوان «فلو» عن سيرة الملاّحة الفرنسية «فلورانس أرتو» التي توفيت العام 2015.

وردّ القضاء الفرنسي في منتصف أبريل الفائت دعوى رفعتها ابنه «فلورانس أرتو» بصفة العجلة لوقف عرض الفيلم لخشيتها من الصورة التي سيعطيها عن والدتها، مطالبة بنسخة من السيناريو.

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