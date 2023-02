«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة

القاهرة - بوابة الوسط

أخفق المغني السابق لفرقة «سكس بيستولز» جون لايدون في الفوز مع فرقته «بابليك إيمدج ليميتد» (Public Image Ltd) بتمثيل إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن» لسنة 2023، إذ انتزعته منه فرقة «وايلد يوث» (Wild Youth) بنتيجة مسابقة متلفزة أقيمت الجمعة.

وتقدمت الفرقة الرباعية من دبلن التي أدت أغنية «وي آر وان» (We Are One) على خمس فرق أخرى بينها «بابليك إيمدج ليميتد» في تصويت لجنة من الخبراء الايرلنديين والدوليين وتصويت الجمهور خلال برنامج على محطة التلفزيون الوطنية «آر تي إي»، وفق «فرانس برس».

وبذلك، تشارك «وايلد يوث» التي سبق أن حققت عددا من النجاحات في إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن» في ليفربول (شمال إنجلترا) في 13 مايو المقبل.

وقال قائد «وايلد يوث» كونور أودونوهيو «كل ما نتمناه هو أن نتمكن من تولي المهمة على أفضل نحو لإيرلندا (...) ونريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجلها ونأمل في أن يدعم الجميع الأغنية».

أغنية مؤثرة كتبها جون لايدون

وخلال المسابقة الجمعة، أدّت فرقة «بابليك إيمدج ليميتد» التي تشكلت بعد انقسام «سكس بيستولز» العام 1978 ، أغنية مؤثرة كتبها جون لايدون (66 عاما) لزوجته نورا المصابة بمرض الزهايمر. وكانت أوكرانيا فازت بلقب «يوروفيجن» العام الفائت متقدمةً على بريطانيا.

ومع أن العادة جرت بأن تستضيف الدولة الفائزة النسخة التالية من المسابقة، إلا أنّ المنظمين رأوا أن أوكرانيا ستكون عاجزة عن تولي مهمة الاستضافة بسبب الغزو الروسي لأراضيها، وقرروا تاليا تنظيم الحدث في المملكة المتحدة.