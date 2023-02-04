  • Alwasat News
Atwasat

«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 12:14 مساء
«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة
فرقة «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن» (الإنترنت)
alwasat radio

أخفق المغني السابق لفرقة «سكس بيستولز» جون لايدون في الفوز مع فرقته «بابليك إيمدج ليميتد» (Public Image Ltd) بتمثيل إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن» لسنة 2023، إذ انتزعته منه فرقة «وايلد يوث» (Wild Youth) بنتيجة مسابقة متلفزة أقيمت الجمعة.

وتقدمت الفرقة الرباعية من دبلن التي أدت أغنية «وي آر وان» (We Are One) على خمس فرق أخرى بينها «بابليك إيمدج ليميتد» في تصويت لجنة من الخبراء الايرلنديين والدوليين وتصويت الجمهور خلال برنامج على محطة التلفزيون الوطنية «آر تي إي»، وفق «فرانس برس».

- جون لايدون يمثل أيرلندا في مسابقة «يوروفيجن»

وبذلك، تشارك «وايلد يوث» التي سبق أن حققت عددا من النجاحات في إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن» في ليفربول (شمال إنجلترا) في 13 مايو المقبل.

وقال قائد «وايلد يوث» كونور أودونوهيو «كل ما نتمناه هو أن نتمكن من تولي المهمة على أفضل نحو لإيرلندا (...) ونريد أن نبذل قصارى جهدنا من أجلها ونأمل في أن يدعم الجميع الأغنية».

 أغنية مؤثرة كتبها جون لايدون
وخلال المسابقة الجمعة، أدّت فرقة «بابليك إيمدج ليميتد» التي تشكلت بعد انقسام «سكس بيستولز» العام 1978 ، أغنية مؤثرة كتبها جون لايدون (66 عاما) لزوجته نورا المصابة بمرض الزهايمر. وكانت أوكرانيا فازت بلقب «يوروفيجن» العام الفائت متقدمةً على بريطانيا.

ومع أن العادة جرت بأن تستضيف الدولة الفائزة النسخة التالية من المسابقة، إلا أنّ المنظمين رأوا أن أوكرانيا ستكون عاجزة عن تولي مهمة الاستضافة بسبب الغزو الروسي لأراضيها، وقرروا تاليا تنظيم الحدث في المملكة المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة

«بنتاغون» يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)

الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت الجمهور لمواصلة مشوار «أمير الشعراء» (فيديو)
في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة

في العدد 376: توابع «صفقة إيني».. وتفاصيل اتفاقية الزوارق الخمسة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي

شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة الكاتب الصحفي المصري ماجد عطية عن 95 عاما
وفاة الكاتب الصحفي المصري ماجد عطية عن 95 عاما
«تيك توك» تحدد اسم الفائز بـ«غرامي» أفضل فنان جديد
«تيك توك» تحدد اسم الفائز بـ«غرامي» أفضل فنان جديد
تأثير «فن ما قبل التاريخ» على أعمال بيكاسو في معرض جديد
تأثير «فن ما قبل التاريخ» على أعمال بيكاسو في معرض جديد
فرقة باليه للاجئين تبرز للعالم ثقافة أوكرانيا
فرقة باليه للاجئين تبرز للعالم ثقافة أوكرانيا
وزارة الثقافة تنظم مهرجان رأس السنة الأمازيغية الأحد المقبل
وزارة الثقافة تنظم مهرجان رأس السنة الأمازيغية الأحد المقبل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة
مطعم يشهد انتخاب رئيس أكاديمية غونكور الفرنسية العريقة...
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»
الفنانة فاطمة حسن مبدعة رسم «الكنداكات»...
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي
بدأ عرضه أخيرًا.. «دكة العبيد» يجمع 200 ممثل عالمي...
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة ......
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية
«في حتة تانية» تبدأ في تلقي طلبات الانضمام لدفعتها الثانية...
المزيد
«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة
«يوروفيجن»: «وايلد يوث» تمثل إيرلندا في المسابقة...
3 مخرجين يطلبون سحب أفلامهم من مهرجان إيراني
3 مخرجين يطلبون سحب أفلامهم من مهرجان إيراني...
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن
الفنانة سلمى شريف والعلاج بالفن...
وزارة الثقافة تنظم مهرجان رأس السنة الأمازيغية الأحد المقبل
وزارة الثقافة تنظم مهرجان رأس السنة الأمازيغية الأحد المقبل...
فرقة باليه للاجئين تبرز للعالم ثقافة أوكرانيا
فرقة باليه للاجئين تبرز للعالم ثقافة أوكرانيا...
المزيد