جون لايدون يمثل إيرلندا في مسابقة «يوروفيجن»

القاهرة - بوابة الوسط

يمثّل المغني السابق في فرقة «سكس بيستولز» جون لايدون المعروف باسم جون روتن، إيرلندا في منافسات مسابقة «يوروفيجن» المرتقبة في مايو، على ما أعلنت قناة «آر تي آي» الإيرلندية، الإثنين.

وستكون فرقة «بابليك إيمدج إل تي دي» التي يشكل المغني أحد أعضائها حاليا، بين ست جهات ستمثل إيرلندا في المسابقة الغنائية التي ستنعقد هذا العام في ليفربول شمال إنجلترا، وفق «فرانس برس».

وستتنافس الفرقة التي تشكلت عقب حل «سكس بيستولز» العام 1978 ضد فرق أخرى بينها الإيرلندية «وايلد يوث» ضمن حلقة تلفزيونية خاصة في فبراير.

وجون لايدن (66 عاما) مولود في لندن لأبوين إيرلنديين. وأعلن أعضاء فرقة «بابليك إيمدج إل تي دي» أنهم سيؤدون أغنية مؤثرة كتبها جون لزوجته نورا المصابة بمرض ألزهايمر.

وتُقام «يوروفيجن» هذا العام في ليفربول. وفي نسخة العام الفائت، فازت أوكرانيا بالمسابقة متقدمة على بريطانيا.

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ومع أن العادة جرت بأن تستضيف الدولة الفائزة النسخة المقبلة من المسابقة، إلا أن المنظمين رأوا أن أوكرانيا ستكون عاجزة عن تولي مهمة الاستضافة بسبب الغزو الروسي لأراضيها، وقرروا تاليا تنظيم الحدث في المملكة المتحدة. وتُقام المرحلة النهائية من المسابقة في 13 مايو.