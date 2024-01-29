«ذي بيكيبر» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أن فيلم الحركة «ذي بيكيبر» قد تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية الأحد بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي وكانت مداخيلها متواضعة نسبيا.



ويؤدي جيسون ستاثام فيه دور عسكري سابق بالقوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السن «فيليشا رشاد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «أمازون/إم جي إم» في الأسبوع الثالث لعروضه، 7.4 مليون دولار في دور السينما الأميركية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقا لشركة «اكزيبيتور».

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ورأى المحلل في شركة «فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش» ديفيد غروس أن الفيلم الذي كان يُتوقع ألا تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار، قد يحصد في نهاية المطاف نحو 150 مليونا في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكل في رأيه نجاحا له، إذ إنه ليس فيلم تشويق تقليديا بل من نوع الأفلام التي لا تبقى طويلا في الصالات.

وتقدم «ذي بيكيبر» بفارق ضئيل على الفيلم الكوميدي الموسيقي «مين غيرلز» المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر سنة 2004، والذي حقق 7.3 مليون دولار بعدما بقي على رأس ترتيب الإيرادات لعطلتي نهاية أسبوع متتاليتين. ويستند الفيلم الموسيقي الذي أنتجته شركة «باراماونت» إلى قصة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، وحققت النسخة الأولى منه قبل عقدين نجاحا جماهيريا كبيرا.

وحافظ فيلم «وونكا» الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم تيموتيه شالاميه على المركز الثالث، مع عائدات بلغت 5.9 مليون دولار، ولا يزال هذا العمل في المراكز الثلاثة الأولى من الترتيب منذ طرحه في أميركا الشمالية في 15 ديسمبر.

وحل في المرتبة الرابعة فيلم الرسوم المتحركة «مايغريشن» (يونيفرسال) الذي بلغت إيراداته 5.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وارتفع إجمالي عائداته في أميركا الشمالية إلى أكثر من 100 مليون، في حين حصد «أنيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي الذي تراجع إلى المركز الخامس 4.8 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد.

ترتيب الأفلام في شباك التذاكر

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- «فايتر» (3.8 مليون دولار).

7- «بور ثينغز»(3 ملايين دولار).

8- «أميركان فيكش» (2.9 مليون دولار).

9- «أكوامان أند ذي لوست كيندوم» (2.8 مليون دولار).

10-«غودزيلا ماينوس وان» (2.6 مليون دولار).