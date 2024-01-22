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«مين غيرلز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 11:27 صباحا
«مين غيرلز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
ميغن ذي ستاليون تشارك في العرض الأول لفيلم «مين غيرلز» في نيويورك، 8 يناير 2024. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة أن الفيلم الكوميدي الموسيقي «مين غيرلز» تصدر للأسبوع الثاني على التوالي، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وهو فيلم مقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر سنة 2004.

وشاهد واحد من كل خمسة أشخاص قصدوا صالات السينما في عطلة نهاية الأسبوع الباردة بين الجمعة والأحد، هذا الفيلم المتمحور حول مجموعة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأخرجت تينا فاي الفيلم وهى كاتبة سيناريو الفيلم الأصلي الصادر قبل عقدين والذي حظي بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. وهو مقتبس من مسرحية غنائية على خشبات برودواي تستند إلى «مين غيرلز» الأصلي.

واحتفظت فاي بدورها السابق كمعلمة رياضيات جنباً إلى جنب مع أنغوري رايس ورينيه راب وأولي كافاليو وبيبي وود. أما نجمة الفيلم الأصلي ليندسي لوهان، فاكتفت في النسخة الجديدة بمشاركة مقتضبة.

وحقق الفيلم الموسيقي الذي أنتجته باراماونت، إيرادات بلغت 11,7 مليون بين الجمعة والأحد، متفوقاً على «ذي بيكيبر» الذي حصد 8.5 مليون دولار.

ويؤدي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السن.

إيرادات تتخطى 6.4 مليون دولار
وحافظ فيلم «وونكا» على المركز الثالث، مع عائدات فاقت 6,4 ملايين دولار. ويجسد في هذا الفيلم الخيالي النجم تيموتيه شالاميه شخصية صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» للكاتب رولد دال. ويحافظ هذا العمل على موقع في المراكز الثلاثة الأولى من التصنيف منذ طرحه في أميركا الشمالية في 15ديسمبر.

كما جاء في الأسبوع الماضي، فيلم «أنيوان بات يو» في المركز الرابع وهو فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج شركة «سوني»، بإيرادات بلغت 5.4 مليون دولار. ويؤدي سيدني سويني وغلين باول في هذا الفيلم دور عاشقين يعكر سوء الفهم حبهما.

وحافظ فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» على المركز الخامس من شركة «يونيفرسال» واستوديوهات «إيلومينيشن»، بإيرادات بلغت 5.3 مليون دولار. ويتناول الفيلم رحلة عائلة من البط البري أثناء انتقالها من نيو إنغلاند في شمال شرق الولايات المتحدة إلى جامايكا.

ترتيب الأفلام على شباك التذاكر
وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- «أكوامان أند ذي لوست كيندوم» (3.6 مليون دولار).

7- «اي. إس. إس.» (3 ملايين دولار).

8- «نايت سويم» (2.7 مليون دولار).

9- «ذي بويز إن ذي بوت» (2.5 مليون دولار).

10- «بور ثينغز» (2 مليون دولار).

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