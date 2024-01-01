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فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 02:00 مساء
فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
الممثلان تيموتيه شالاميه (إلى اليسار) وهيو غرانت (إلى اليمين) في العرض الأول لفيلم «ووتكا» في ويستوود بولاية كاليفورنيا الأميركية، 10 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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استعاد فيلم «وونكا» الموسيقي الخيالي، عن صانع الشوكولا الشهير الذي يحمل الفيلم اسمه، صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بعد عطلة الأسبوع الثالثة له في دور السينما، بحسب التقديرات التي نشرتها الأحد شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه، النجم تيموتيه شالاميه، إيرادات بلغت 24 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا بين الجمعة والأحد، ويُتوقع أن تصل مداخيله هذا الأسبوع إلى 31.8 مليون دولار نظراً لكون الاثنين يوم عطلة، مسجلاُ أيضاً انطلاقة قوية في عروضه العالمية خارج أميركا الشمالية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويجسّد شالاميه في هذا الفيلم، الذي أنتجته شركة «وارنر براذرز»، شخصية صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» (Charlie and the chocolate factory)، للكاتب رولد دال، لكن يركّز على بداياته في المهنة.

وإلى جانب شالاميه الذي سبقه إلى تجسيد هذه الشخصية في الأفلام السابقة كلّ من جين وايلدر وجوني ديب، يضم الفيلم كلاً من روان أتكينسون الذي اشتهر بشخصية «مستر بين»، وهيو غرانت الذي يؤدي دور أحد العاملين في المصنع من شعب أومبا لومبا.

386 مليون دولار عائدات الفيلم منذ بدء عرضه
وتجاوز مجموع عائدات الفيلم منذ بدء عرضه 142 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و244 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

وتراجَعَ إلى المرتبة الثانية في الترتيب فيلم آخر من إنتاج شركة «وارنر براذرز»، هو «أكوامان أند ذي لوست كيندوم» (Aquaman and the Lost Kingdom)،، من بطولة جيسن موموا، بإيرادات بلغت 19.5 مليون دولار.

 

وتلاه فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» الذي يتناول رحلة عائلة البط كولفرت أثناء انتقالها من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 17.2 مليون دولار في ثلاثة أيام.

وحلّ رابعاً فيلم «ذي كولور بوربل» (The Color Purple) في عطلة نهاية الأسبوع الأولى له بعدما بدأ عرضها يوم عيد الميلاد الاثنين الماضي. وحقق الفيلم إيرادات بلغت 13 مليون دولار.

ويستند هذا الفيلم الغنائي الذي أنتجته «وارنر براذرز» إلى رواية أليس ووكر التي تحمل العنوان نفسه، عن قصة ثلاث نساء سمراوات في أميركا، ما بعد العبودية، وتدور أحداثه في ريف ولاية جورجيا في مطلع القرن العشرين. وتتولى الأدوار الرئيسية فيه الممثلات فانتايجا بارينو وتاراجي بي. هينسون ودانييل بروكس.

وحل في المركز الخامس فيلم «انيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي، بإيرادات بلغت تسعة ملايين دولار.

وفيما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

«ذي بويز إن ذي بوت» (8.3 مليون دولار).

«ذي أيرون كلو» (خمسة ملايين دولار).

«فيراري» (4.1 مليون دولار).

«ذي هانغر غايمز: ذي بالاد أوف سونغبيردز أند سنايكس»، (2.9 مليون دولار).

«ذي بوي أند ذي هيرون»، (2.5 مليون دولار).

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