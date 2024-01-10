وسائل إعلام أميركية: فوز غلادستون بجائزة «غولدن غلوب» تاريخي

القاهرة - بوابة الوسط

فازت الممثلة ليلي غلادستون بجائزة «غولدن غلوب» كأفضل ممثلة، لتصبح أول أميركية من السكان الأصليين تفوز بالجائزة، عن دورها في فيلم «قتلة زهرة القمر» من إخراج المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي لتجسيدها دور امرأة من أوسيدج في أوكلاهوما تعاني من زواج قاسٍ ومعقد من إرنست بوركهارت، الذي لعب دوره ليوناردو دي كابريو.

تحدثت غلادستون أثناء تسلمها الجائزة باللغة النيتسيتابية (لغتها الأم)، وهي اللغة التي يتحدث بها النيتسيتابيون الذين يعيشون حالياً في السهول الشمالية الغربية لأميركا الشمالية، في خطابها قائلة «هذا فوز تاريخي ولا يخصني فحسب، بل يخص أيضاً كل أخواتي الجميلات».

نروي قصصنا بأنفسنا

وأضافت خلال الحفل السنوي الواحد والثمانين في بيفرلي هيلز «هذه الجائزة لكل طفل صغير، كل طفل حضري صغير، كل طفل صغير من السكان الأصليين لديه حلم، ويرى نفسه ممثلاً، وقصصنا نرويها بأنفسنا، بكلماتنا الخاصة».

وقالت بالإنجليزية لاحقاً: «لقد تحدثت للتو قليلاً عن لغة البلاك فييت (النيتسيتابية) – المجتمع الجميل، والأمة التي ربتني، وشجعتني على الاستمرار، والقيام بذلك».

وتابعت غلادستون: «أنا هنا مع أمي، التي، على الرغم من أنها ليست من (البلاك فييت)، لكنها عملت بلا كلل لتوصيل لغتنا إلى فصولنا الدراسية، لذلك كان لدي مدرس لغة أثناء نشأتي». وأردفت في خطابها: «أنا ممتنة للغاية لأنني أستطيع التحدث ولو بالقليل من لغتي، التي لا أتقنها،فقد كان الممثلون المحليون يتحدثون سطورهم باللغة الإنجليزية ثم تقوم آلات الصوت (ساوند ميكسر) بتشغيلها بشكل عكسي لإنجاز اللغات الأصلية أمام الكاميرا».

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وشكرت غلادستون مخرج الفيلم وأبطاله قائلة: «أنتم جميعاً تغيّرون الأشياء».

ووصفت وسائل إعلام أميركية فوز غلادستون بـ«التاريخي» أبرزها مجلة «ذا هوليوود ريبورتر».

كما كرمت غلادستون تراثها بارتداء أقراط صممتها المصممة لينيز أوميسو، وهي أيضاً من السكان الأصليين، حسبما أفادت موقع «إنترتينمنت وييكلي» الأميركي.

جوائز الـ«غولدن غلوب» 2024

وجاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الـ«غولدن غلوب» في الحفلة، الذي أقيم الأحد، وحصد فيه فيلم «أوبنهايمر» على خمس جوائز كأفضل فيلم درامي وأفضل مخرج (نولان) وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتَي أفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.

فيما ذهبت جائزة أفضل فيلم كوميدي إلى بطلة «بور ثينغز» الممثلة إيما ستون، وفاز بول جياماتي ودفاين وجوي راندولف من «ذي هولدوفرز» بجائزتَي أفضل ممثل في فيلم كوميدي وأفضل ممثلة في دور مساعد على التوالي.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم بلغة أجنبية إلى الدراما الفرنسية «اناتومي اوف ايه فول». وفاز فيلم «ذي بوي اند ذي هيرون» لهاياو ميازاكي بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.