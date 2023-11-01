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سجال بين روسو وسكورسيزي والسبب «أوسكار» و«بوكس أوفيس»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 11:10 صباحا
سجال بين روسو وسكورسيزي والسبب «أوسكار» و«بوكس أوفيس»
على اليمين المخرج القدير مارتن سكورسيزي يليه مخرج سلسلة أفلام «أفينجرز» جو روسو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أثار مخرج سلسلة أفلام «أفينجرز» الشهيرة جو روسو حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، بعد أن نشر ردا على مقطع مصور نشرته نجلة المخرج مارتن سكورسيزي وهو يوجه كلبه الذي يدعى «أوسكار».

ومازح روسو صديقه المخرج ونشر هو الآخر مقطع مصور على منصة «تيك توك» ظهر وهو يحمل ويلاعب كلبه الصغير، وكشف مازحا أن اسمه «بوكس أوفيس»، حسب مجلة «فاريتي».

وقال روسو، في المقطع المصور ردا على مقطع سكورسيزي: «انظر.. إنه يملك كلب شناوزر.. أحب كلاب شناوزر.. اسمه أوسكار. إنه ظريف»، ثم توجه بالنداء إلى كلبه الخاص قائلا: «حسنا.. تعالى إلى هنا بوكس أوفيس».

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من الواضح أن روسو حاول أن يبدي بعض المرح في المقطع المصور، لكنه أثار حيرة العديد من كتاب السينما ومحترفي الصناعة بطريقة خاطئة، الذين وجدوا أنه يهاجم سكورسيزي بعد أن تحدث الأخير بشكل سيئ ضد أفلام «مارفل» قبل عدة سنوات.

انتقد سكورسيزي شركة «مارفل» بسبب تركيزها على الأفلام ذات الميزانية الضخمة، ما أجبر الأفلام ذات الميزانية المتوسطة على الخروج من السوق السائدة. وكان سكوريسيزي قد اعتبر، في تصريحات بالعام 2019، أن «أفلام الرسوم المتحركة التي تنتجها مارفل ليسا سينما».

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يحقق فيه الفيلم الأخير لسكورسيزي «Killers of the Flower Moon» الأرباح المرجوة في السينمات الأميركية، إذ لم تتخط الأرباح 40 مليون دولار في شباك التذاكر حتى الآن. وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 200 مليون دولار.

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