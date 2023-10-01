  • Alwasat News
Atwasat

سكورسيزي: فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» يتناول جرائم قتل السكان الأصليين الأميركيين ويعكس قضايا عالمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 أكتوبر 2023, 04:06 مساء
سكورسيزي: فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» يتناول جرائم قتل السكان الأصليين الأميركيين ويعكس قضايا عالمية
بوستر فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون». (الإنترنت)
alwasat radio

يخوض المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي الذي اشتهر بالأفلام الملحمية المليئة بالتشويق حول العصابات، في فيلمه الجديد «كيلرز أوف ذي فلاور مون» «Killers of the Flower Moon» الذي كان عرضه الأول هذا الأسبوع في نيويورك، تحقيقًا في جرائم قتل السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

قال سكورسيزي خلال حفل العرض الأول في مركز لينكولن في مانهاتن عن فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» الذي يتناول جرائم تعود إلى مئة عام، إن العمل السينمائي يتطرق الى مواضيع عالمية أوسع نطاقًا، بحسب «فرانس برس».

الفيلم مقتبس من كتاب واقعي يحمل الاسم نفسه ويروي القصة الحقيقية لجرائم القتل والاختفاء التي تعرض لها أعضاء من جماعة «Osage Nation»، قبيلة أوسيدج، في العشرينات من القرن الماضي على الأراضي الغنية بالنفط في ولاية أوكلاهوما بوسط الولايات المتحدة.

صدام حضارات 
أوضح سكورسيزي أن الفيلم يتعلق «بصدام حضارات وسوء فهم لبعضنا البعض، وشعور بأن كل شيء مستحق لبعض الأشخاص، وقد يكون لا يتعلق بالأميركيين فحسب».

الفيلم الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار من بطولة ليوناردو دي كابريو في دور إرنست بوركهارت، وهو رجل يقع في حب امرأة أميركية من السكان الأصليين (تلعب دورها ليلي غلادستون) ويجد نفسه متورطًا في مؤامرة دبرها قطب الماشية المتعطش للنفط ويليام هايل الذي يجسد دوره روبرت دي نيرو. يتم تكليف عميل مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) جيسي بليمونس، بحل لغز جرائم القتل.

-  سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان «كان» مع مواكبته عرض فيلمه «كيلرز أوف ذي فلاور مون»
- قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

تبدأ عروض الفيلم في الصالات الأميركية في 20 أكتوبر قبل أن يكون متوافرًا على «آبل تي في+».

«أبشع الجرائم»
ويضيف سكورسيزي أن العنف والجرائم التي يصورها الفيلم «يمكن أن تكون في أي جزء من العالم» موضحًا «إنها قصة تعكس واقعًا» مستمرًا.

وأضاف مخرج «Gangs of New York» (عصابات نيويورك) و«Taxi DriverK» (سائق التاكسي)، «من الجيد أن نروي هذا النوع من القصص الآن لأن الناس يحاولون الابتعاد عن هذه الأشياء. اعرضوها، تحدثوا عنها». وقال الكاتب الأميركي ديفيد غران الذي استند الفيلم إلى كتابه، لوكالة «فرانس برس» إن القصة تتناول «واحدة من أبشع الجرائم والظلم العنصري والتي ارتكبها المستوطنون البيض بحق الأميركيين الأصليين سعيًا للحصول على أموال النفط».

وأضاف الصحفي في «نيويوركر» أن «محور الفيلم بشكل أساسي هو ما يحصل حين يندمج الجشع مع تجريد الآخرين من إنسانيتهم» و«ما أدى إلى ذلك هو جرائم الإبادة الجماعية هذه».

يوم مخصص للشعوب الأصلية 
يعبر غران عن اعتقاده بأن تاريخ قبيلة أوسيدج، والعديد من الأميركيين الأصليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد «تم محوه إلى حد كبير من ضميرنا». وقال «لم يتم تدريسها في أي من كتب الدراسة التي كنت أقرأها. لم أتعلم عنها أبدًا».

في 2021، أصبح جو بايدن أول رئيس أميركي يعلن عن يوم مخصص للشعوب الأصلية يتزامن مع عطلة وطنية مثيرة للجدل بشكل متزايد تحتفل بذكرى المستكشف كريستوفر كولومبوس. 

حضر حفل العرض الأول للفيلم أيضًا أبرز مسؤول عن جماعة أوسيدج، المحامي جيفري ستاندينيغ بير. وقال «الأمر لا يقتصر على شعب أوسيدج- كل الشعوب الأصلية عاشت معاناة على مدى 500 عام». وأضاف «هذا الفيلم يظهر لنا أنها لا تزال مستمرة».

وتابع «لم يكن الأمر منذ فترة طويلة جدًا، إن جيل أجدادي كان حاضرًا حين حصلت الوقائع في هذا الفيلم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة

«سوبارو» تكشف موعد طرح «WRX TR» الجديدة
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما

اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إن سينك» أول أغنية مشتركة لفرقة جاستن تيمبرلايك بعد 20 عاماً
«إن سينك» أول أغنية مشتركة لفرقة جاستن تيمبرلايك بعد 20 عاماً
الفنان التشكيلي البحريني عبدالله المحرقي
الفنان التشكيلي البحريني عبدالله المحرقي
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27 عاما
اتهام زعيم عصابة سابق بقتل مغني الراب الأميركي توباك شاكور قبل 27...
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للترجمة
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للترجمة
«أوبرا البنادق» للتنديد بعنف الأسلحة في واشنطن
«أوبرا البنادق» للتنديد بعنف الأسلحة في واشنطن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)
فيضانات «درنة» عبر مئة عام (صور)...
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي...
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»...
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة
«جدلية المجال والهوية».. ليبيا تحت مجهر الدكتور محمود أبوصوة...
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»
المثقفون يبكون درنة «زهرة الياسمين»...
المزيد
سكورسيزي: فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» يتناول جرائم قتل السكان الأصليين الأميركيين ويعكس قضايا عالمية
سكورسيزي: فيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» يتناول جرائم قتل ......
الاتحاد الدولي للممثلين يتضامن مع نقابة «ساغ-أفترا» الأميركية
الاتحاد الدولي للممثلين يتضامن مع نقابة «ساغ-أفترا» ......
معرض بريطاني يعيد الحياة لدمى «سبيتينغ إيمدج» الساخرة
معرض بريطاني يعيد الحياة لدمى «سبيتينغ إيمدج» الساخرة...
«أوبرا البنادق» للتنديد بعنف الأسلحة في واشنطن
«أوبرا البنادق» للتنديد بعنف الأسلحة في واشنطن...
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للترجمة
الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للترجمة...
المزيد