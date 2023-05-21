سكورسيزي يسرق الأضواء في مهرجان «كان» مع مواكبته عرض فيلمه «كيلرز أوف ذي فلاور مون»

القاهرة - بوابة الوسط

سرق المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي الأضواء، أمس السبت، في مهرجان «كان» السينمائي، مع مواكبته عرض فيلمه «كيلرز أوف ذي فلاور مون» الذي يجمع للمرة الأولى بين النجمين ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، ويتناول مرحلة قاتمة من تاريخ الولايات المتحدة على أراضي الأميركيين الأصليين.

وبعد هاريسون فورد الذي واكب الخميس عرض الجزء الخامس من سلسلة أفلام «إنديانا جونز»، تعيّن على سكورسيزي الثمانيني الذي نال السعفة الذهبية لمهرجان «كان» في العام 1976 مع فيلمه «تاكسي درايفر»، وترأس لجنة تحكيم المهرجان سنة 1998، إثبات أنّ وجوده على السجادة الحمراء لا يزال ضروريا.

وشهد مهرجان «كان» عرضاً عالمياً أوّل لفيلم «كيلرز أوف ذي فلاور مون» الذي يتمحور حول العنف وتصفية الحسابات والخيانة، وتدور أحداثه في مطلع القرن العشرين في أراضي قبيلة أوساج من الأميركيين الأصليين.

وكان النفط الذي اكُتشف بوفرة في أراضي هذه القبيلة وجعل أفرادها أثرياء جدا، بمثابة لعنة لهم، إذ أثار جشع الأشخاص من ذوي البشرة البيضاء الذين يتزوج الكثير منهم نساء من الأوساج ويسعون بمختلف الوسائل للاستيلاء على النفط.

- قاتلتا مع «داعش» في ليبيا.. فيلم عن قصة ابنتي الحمروني ينافس على السعفة الذهبية لمهرجان كان

- هاريسون فورد بمهرجان كان لمواكبة آخر فيلم يؤدي فيه شخصية إنديانا جونز

ويبدأ أعضاء القبيلة بالتعرض فجأة لجرائم قتل واختفاء غامضة، عقب وصول بطل العمل إلى بلدة فيرفاكس الصغيرة على متن قطار.

وأتاح هذا العمل للمخرج مارتن سكورسيزي (80 عاما) أن يجمع للمرة الأولى في عمل واحد بين روبرت دي نيرو (79 عاما) وليوناردو دي كابريو (48 عاما).

ويجسّد دي كابريو دور إرنست بوركهارت، وهو رجل يعشق امرأة من السكان الأصليين تُدعى مولّي تؤدي دورها ليلي غلادستون، يواجه مؤامرة من تدبير وليام هيل الساعي إلى الاستيلاء على النفط والذي يؤدي شخصيته دي نيرو، ويتولى عنصرا من مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤدي دوره الممثل جيسي بليمونز (ذي باور أوف ذي دوغ) إجراء تحقيق عن بوركهارت وهيل سعيا إلى حلّ جرائم القتل.

ممارسات استعمارية وعنصرية

ويسعى الفيلم الذي وصلت ميزانيته إلى 200 مليون يورو إلى تسليط الضوء من خلال عمليات القتل المتتالية، على الممارسات الاستعمارية والعنصرية التي استمرت في الولايات المتحدة خلال القرن العشرين.

ويؤكد المخرج أنّ الفيلم يبين كيف أن بعض الأميركيين «برروا العنف حتى ضد مَن يحبون بقولهم هذه هي الحضارة. تدخل مجموعة أرضا ما لتخرج أخرى»، وفي الفيلم، يواجه أفراد قبيلة أوساج الذين يؤدي أدوارهم ممثلون انخرطوا في هذا المجتمع، أمراضا وحالات اكتئاب وقوانين تنظم التمييز بينهم.

وصُوّر الفيلم في المواقع التي حصلت فيها الأحداث المروعة، فيما قضى دي كابريو الذي اختير أساسا لتأدية دور المحقق، لكنّه فضّل تجسيد دور سفاح، وقتا مع هؤلاء الأميركيين الأصليين.

ويشير سكورسيزي إلى أن «الهدف كان الانغماس في هذه البيئة»، رغم الحر الذي يسيطر على أوكلاهوما والذئاب المنتشرة في مروجها.

ويحمل عرض «كيلرز أوف ذي فلاور مون» في مهرجان «كان» السينمائي، أملا للسينما، لأنّ مارتن سكورسيزي كان قد اختار منصة «نتفليكس» والشاشة الصغيرة لعرض فيلمه السابق «ذي أيرشمان»، من بطولة روبرت دي نيرو وال باتشينو وجو بيشي.

وتولّت استوديوهات «باراماونت» إنتاج الفيلم الذي يمتد لثلاث ساعات ونصف الساعة، إلا أنّ شركة «آبل» اشترته ووافقت على عرضه في دور السينما قبل إتاحته عبر منصتها للبث التدفقي «آبل +»، مما جعل من الممكن عرضه في مهرجان «كان» المدافع عن السينما.

وكان القائمون على المهرجان أبدوا رغبة في إدراج فيلم سكورسيزي ضمن لائحة الأعمال المتنافسة على نيل السعفة الذهبية، إلا أنّ منتجيه فضلوا أن يبقوا خارج المنافسة.

وبعد حضور نجوم العمل على السجادة الحمراء، سُجّل مساء السبت مرور النجمتين ناتالي بورتمان وجوليان مور، لمواكبة عرض فيلم «ماي ديسمبر» للمخرج تود هاينز.