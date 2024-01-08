«أوبنهايمر» يحصد 5 جوائز في «غولدن غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن فيلم «أوبنهايمر» لكريستوفر نولان الأحد من تحقيق الفوز الأكبر في جوائز «غولدن غلوب» وهو فيلم درامي عن مخترع القنبلة الذرية، في حين لم يحصل فيلم «باربي» على الجائزة المتوقعة كأفضل فيلم كوميدي بعد ما حققه من نجاح خلال الصيف الماضي و التي ذهبت إلى«بور ثينغز».

وحصد «أوبنهايمر» خمس جوائز كأفضل فيلم درامي وأفضل مخرج (نولان) وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتَي أفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويتناول «أوبنهايمر» حياة العالِم المسؤول عن إدارة الأبحاث الأميركية في شأن القنبلة النووية الحرارية (يؤدي دوره كيليان مورفي)، من خلال صراعه مع سياسي قوي يجسّده روبرت داوني جونيور.

ويدور فيلم «باربي» الذي تولّت إخراجه الأميركية غريتا غيرويغ حول الدمية البلاستيكية الأشهر والذي حصل على تسعة ترشيحات، ففاز فقط بجائزتين هما أفضل أغنية كتبتها بيلي إيليش وشقيقها فينيس، وأفضل إنجاز سينمائي وعلى شباك التذاكر (فئة جديدة).

الأسد الذهبي لـ«بور ثينغز»

وذهبت جائزة أفضل فيلم كوميدي إلى «بور ثينغز» الحائز «الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية، وتؤدي فيه دور نسخة أنثوية من الوحش الشهير «فرانكنشتاين».

وفازت الممثلة ليلي غلادستون وهي من السكان الأصليين بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم «كيلرز اوف ذي فلاور مون» للمخرج مارتن سكورسيزي.

وفاز بول جياماتي ودفاين وجوي راندولف من «ذي هولدوفرز» بجائزتَي أفضل ممثل في فيلم كوميدي وأفضل ممثلة في دور مساعد على التوالي.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم بلغة أجنبية إلى الدراما الفرنسية «اناتومي اوف ايه فول».

وفاز فيلم «ذي بوي اند ذي هيرون» لهاياو ميازاكي بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.