  • Alwasat News
Atwasat

الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 03:36 مساء
الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
صالة «غران ريكس» للسينما في فرنسا التي تضم 2700 مقعد. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت الإحصاءات الخاصة بالمركز الوطني للسينما الفرنسي أن جمهور المشاهدين عاود الإقبال على دور السينما في 2023 بوتيرة جيدة بعدما فرضت جائحة «كوفيد-19» ابتعادهم عنها إذ بلغ عدد التذاكر المباعة هذه السنة 180.76 مليونا، بزيادة 18.9% عما كان عليه العام 2022.

وذكر رئيس المركز دومينيك بوتونا في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «فرنسا التي أوقفت سنة 2023 تطبيق القيود الصحية على دور السينما، حققت أفضل انتعاش بين الدول المماثلة لها في حركة الإقبال على الصالات المظلمة».

لماذا يقبل صناع السينما على الأفلام المتصلة بنهاية العالم؟
عرض 14 فيلما في «الجونة السينمائي» الجمعة 

وأرجع ذلك إلى تنوّع الأعمال المتوافرة، وخصوصا الفرنسية منها، والتزام دور السينما.

ومع أن حصيلة العام الماضي تمثل انتعاشا جديدا لحركة الصالات الفرنسية، مقارنة بـ152,02 مليون تذكرة بيعت في 2022 (بزيادة 59.2% عن العام 2021)، لا تزال النتائج أدنى بنسبة 13.1%عن متوسط الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، والتي شهدت الإقبال الأفضل منذ خمسين عاما لصالات الفن السابع الفرنسية (207.95 ملايين).

الأفلام الأميركية في الصدارة
وعلى سبيل المقارنة، بلغ الإقبال على دور السينما في ألمانيا حتى نهاية نوفمبر 2023 83 مليونا، أي بتراجع قدره 14% بالمقارنة مع متوسط 2017-2019، فيما بيعت في إيطاليا 63 مليون تذكرة (-22 %) وفي إسبانيا 68 مليونا (-24 %)، وفقا لتقديرات شركة تحليل الحضور «كومسكور» التي نشرها المركز الوطني للسينما في فرنسا.

وأشارت الهيئة أخيرا إلى أن السوق الأميركية لا تزال متخلفة بنسبة 21% عن مستوى إيراداتها السابق، فيما لا تزال المملكة المتحدة متأخرة بنسبة 13%.

وطغت الأفلام الأميركية الجماهيرية على قائمة الأعمال الخمسة الأكثر استقطابا، وهي «سوبر ماريو براذرز» و«باربي» و«أفاتار: ذي واي أوف ووتر» التي تخطت عدد مشاهديها خمسة ملايين، إضافة إلى «أوبنهايمر».

لكنّ إنتاجين فرنسيين تجاوزت عدد تذاكرهما المباعة أربعة ملايين هما «أستريكس إيه أوبيليكس: لامبير دو ميليو» (الرابع في الترتيب بـ 4.45مليون) و«أليبي.كوم 2» (السادس بـ4.18 مليون).

واستقطب فيلم «سوبر ماريو براذرز» من إخراج آرون هورفاث ومايكل جيلينيك النجاح الأكبر، إذ بلغ عدد مشاهديه 7.15 مليون منذ انطلاق عروضه على الشاشات الفرنسية في 5 أبريل الماضي.

الأفلام الفرنسية تحافظ على حصتها من السوق
وحافظت الأفلام الفرنسية على حصتها نفسها من السوق وهي 39.8% (71.9 مليون مشاهدة)، مقابل 41.3% للأفلام الأميركية (74.7 مليون).

وأكد المركز لوكالة «فرانس برس» أن «فرنسا إحدى الدول التي تتمتع فيها الأفلام المحلية بأعلى حصة من السوق السينمائية، وتتقدم بفارق كبير على المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا».

وفي ظل تأثر الإنتاج الأميركي سلبا بالأزمة الصحية ثم في سنة 2023 بإضراب كتاب السيناريو والممثلين في هوليوود، لم يعد عدد الأفلام الأميركية التي عرضتها دور السينما الفرنسية إلى المستوى الذيم كان عليه قبل جائحة «كوفيد-19».

وبلغ الإنتاج الأميركي في هذه السنة 81 فيلما، وقبل ذلك في العام 2022 أنتج 68 فيلما، في حين كان المتوسط بين 2017 و2019 يصل إلى 127 فيلما في السنة، على ما ذكّر المركز في بيانه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
روبي تثير الجدل بـ«3 ساعات متواصلة» الجريئة
روبي تثير الجدل بـ«3 ساعات متواصلة» الجريئة
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
إذاعة «بي بي سي» تنقل الاحتفال بمئوية بث رنة جرس «بيغ بن»
إذاعة «بي بي سي» تنقل الاحتفال بمئوية بث رنة جرس «بيغ بن»
فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك التذاكر في...
وفاة «ماغوباني» الشهير بتوثيق عنف نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
وفاة «ماغوباني» الشهير بتوثيق عنف نظام الفصل العنصري في جنوب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما
الفرنسيون واصلوا في 2023 عودتهم إلى دور السينما...
أعمال كوميدية تحاول خلق مساحة لها في السنغال
أعمال كوميدية تحاول خلق مساحة لها في السنغال...
الشرائط المصورة وسيلة للكفاح من أجل حقوق الإنسان في فنزويلا
الشرائط المصورة وسيلة للكفاح من أجل حقوق الإنسان في فنزويلا...
وفاة «ماغوباني» الشهير بتوثيق عنف نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا
وفاة «ماغوباني» الشهير بتوثيق عنف نظام الفصل العنصري في جنوب......
فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم «وونكا» عن صانع الشوكولا الشهير يستعيد صدارة شباك ......
المزيد