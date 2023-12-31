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روبي تثير الجدل بـ«3 ساعات متواصلة» الجريئة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 01:18 مساء
روبي تثير الجدل بـ«3 ساعات متواصلة» الجريئة
روبي (أرشيفية: الإنترنت)
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واجهت أغنية المطربة المصرية روبي الجديدة «3 ساعات متواصلة» اعتراضات على نطاق واسع، إذ اعتبر البعض أن كلمات الأغنية، التى وصفوها بـ«الجريئة»، تحمل الكثير من الإيحاءات التى تستدعي تدخل نقابة المهن الموسيقية.

بينما تنصلت النقابة من مسؤولية الرقابة على كلمات الأغاني، مدعية أنها من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومشيرة إلى أنها ستناشد المطربين التدقيق في كلمات أغانيهم، حسب شبكة «سي إن إن».

وحققت الأغنية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مليون مشاهدة، على الأقل، في منصة «يوتيوب» خلال 4 أيام، بعدما طرحتها «روبي» على قناتها.

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وقال الناطق الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، الدكتور محمد عبد الله، إن مجلس إدارة النقابة لم يتخذ قرارا بشأن الأغنية. ومن المقرر أن يجتمع المجلس قريبا، لمناقشة الموقف تجاهها، وبحث مناشدة المطربين أعضاء النقابة ضرورة التدقيق في اختيار كلمات أغانيهم.

يبدأ مطلع «3 ساعات متواصلة» بـ«أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك.. أزاي قلبي بيعشقك».

موافقة من الرقابة على المصنفات الفنية
وأوضح عبدالله، في تصريحات خاصة إلى «سي إن إن» بالعربية، أن الرقابة على كلمات الأغاني من اختصاص جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لذا هناك تساؤل حول موافقة الجهاز من عدمه على كلمات الأغنية.

ومدافعا عن الأغنية، أشار إلى أن بعض الكلمات الواردة في أغنية روبي سبق أن ذكرت في بعض الأغاني التراثية، إلا أن أداء المطربين الكبار قديما كان مختلفا نتيجة أدائهم الأغانى على المسرح أمام الجمهور.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإنه كان من المقرر طرح «3 ساعات متواصلة» في أكتوبر الماضي، قبل أن يجرى تأجيلها بسبب الحرب في غزة.

بينما أكد الملحن عزيز الشافعي، في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، أن أغنية «3 ساعات متواصلة» لا تحمل أي إيحاءات، مستشهدا بأغان قديمة كتبها كبار الشعراء مثل أغنية «أنت عمري»، التي كتبها الشاعر أحمد شفيق وغنتها أم كلثوم، وكان من كلماتها «دوق معايا الحب دوق»، وكذلك غنت المطربة نجاة للشاعر مرسي جميل عزيز «..وأزوق ليلي وأتزوق لأجمل وعد، وأدوب لك في شرباتي شفايف الورد».

استبعاد أى قرارات ضد الأغنية
وأوضح الشافعي أن الانتقادات الموجهة إلى الأغنية مبنية على اقتطاع جزء من الكلمات، مستبعدا أن تتخذ نقابة المهن الموسيقية أى قرارات ضد الأغنية، وذاكرا أنه حصل على كل الموافقات من المصنفات الفنية.

وقد تباينت تعليقات رواد «يوتيوب» على «3 ساعات متواصلة»، حيث كتب أحدهم: «صوت وموسيقى وأداء كلهم رائعين»، في حين علق بعض المتابعين أنه كان من الأفضل طرحها خلال أشهر الصيف.

وسخر أحد المتابعين على رد فعل نقابة الموسيقيين «أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك.. رابع ساعة اجتماع طارئ للموسيقيين».

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