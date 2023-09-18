كايلي مينوغ تنفي التشابه بين أغنيتها وأغنية إديت بياف

القاهرة - بوابة الوسط

أوضحت المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، أن لا علاقة لها بتاتا بأغنية النجمة الفرنسية الراحلة إديت بياف التي تحمل نفس عنوان أغنيتها الجديدة «بادام بادام».

وقالت إن «العنوان هو التشابه الوحيد» بين أغنية بياف وأغنيتها التي أصدرتها منفردة على سبيل التمهيد لألبومها «تِنشِن» المرتقب الجمعة، وفقا لوكالة «فرانس برس»

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تطرح مينوغ، ألبوما جديدا مهّدت له بإصدار الأغنية التي حققت انتشارا واسعا على الشبكات الاجتماعية وخصوصا «تيك توك» الشبابية، وهي من نوع «الإلكترو» وهو ما لم تكن مينوغ (55 عاما) تتوقعه، لكنه يوفّر لها جمهورا من فئة عمرية جديدة.

وحظيت بعشرات الملايين من نقرات الاستماع على منصة البث التدفقي الموسيقي «سبوتيفاي»، وبلغ عدد نقرات الاستماع إليها 71 مليوناً.

وقالت مينوغ «إن تقبّل هذا الجمهور لي في مثل سنّي يعطيني طاقة، ثمة جيل جديد يكتشفني مع (بادام بادام) ولم يسمع على الإطلاق عن (ذي لوكو-موشن) أو سواها من أغنياتي السابقة».

أكثر من خمسة ملايين نسخة

وتعد أغنية «ذي لوكو-موشن» واحدة من أغنيات ألبوم مينوغ الأول «كايلي» الذي صدر عام 1988 الذي بيعت منه أكثر من خمسة ملايين نسخة، وللاحتفال بمرور 35 عاماً على إصدار هذا الألبوم، ستُطرح نسخة محدودة في 24 نوفمبر المقبل.

انطلقت مسيرة مينوغ بعد بروزها في المسلسل التلفزيوني الشهير «نيبورز»، وحققت بعدها مبيعات أسطواناتها نحو 80 مليون نسخة، وأشارت شركتها للتسجيلات أن لديها أكثر من خمسة مليارات استماع عبر البث التدفقي.

ويُتوقع أن يتيح «تِنشِن» المصمَّم لأجواء الرقص لمينوغ، إحياء حفلات حاشدة في مختلف أنحاء العالم.