ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصبحت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت بفضل ألبومها الجديد «سبيك ناو - تايلورز فيرجن» صاحبة أكبر عدد من الألبومات تتصدر المبيعات في صفوف المغنيات، محطمة الرقم السابق الذي كان للنجمة باربرا سترايسند.



وقد احتل ما مجموعُه 12 من ألبومات المغنية، البالغة 33 عاماً، المركز الأول في ترتيب «بيلبورد» المرجعي للأغنيات، وفقاً لما نقلت وكالة «فرانس برس» عن موقع المنظمة الإلكتروني. كذلك أصبحت سويفت أول امرأة وأول فنانة منفردة حية من أغسطس 1963 يحل 11 من ألبوماتها في آن واحد ضمن أفضل 200 ألبوم، وفقاً لـ«بيلبورد». أما الرقم القياسي المطلق للرجال والنساء فمسجّل باسم النجم الأميركي برنس (19 ألبوماً). وقد تَحقَقَ في ترتيب 14 مايو 2016، بعيد وفاته في 21 أبريل 2016.

«سبيك ناو» لـ«تايلور»

حققت تايلور سويفت هذا الرقم القياسي بفضل نسخة مُعاد تسجيلها من ألبومها الثالث «سبيك ناو» الذي صدر أساساً في العام 2010. وقد خاضت «سويفت» علناً في العام 2019 معركة، لاستعادة ملكية تسجيلات أسطواناتها الست الأولى، بعد استحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها السابقة للتسجيلات «بيغ ماشين».

وقررت نجمة البوب الأميركية لهذا الغرض تسجيل نسخ جديدة من هذه الأعمال، وكان أولها «فيرلس - تايلورز فيرجن»، ثم «رِد - تايلورز فيرجن». وأصبح «سبيك ناو» ثالث الألبومات المُعاد تسجيلها، بينما لا تزال النسخة الأصلية منه موجودة في ترتيب «بيلبورد»، وتحتل المركز السابع والستين.

غالباً ما تسجّل تايلور سويفت أرقاماً قياسية. ففي أكتوبر 2022، بعد صدور ألبومها «ميدنايتس»، احتلت أغنياته المراكز العشرة الأولى في ترتيب «بيلبورد هوت 100» للأغنيات. وبتصدّر «سبيك ناو - تايلورز فيرجن» ترتيب «بيلبورد 200» بات لـ«سويفت» ستة ألبومات في المراكز العشرين الأولى منه، وتسعة في المراكز الأربعين الأولى، وعشرة بين أفضل مئة.