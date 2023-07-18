  • Alwasat News
Atwasat

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 10:39 صباحا
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
المغنية الأميركية تايلور سويفت في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، سبتمبر 2022. (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

أصبحت نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت بفضل ألبومها الجديد «سبيك ناو - تايلورز فيرجن» صاحبة أكبر عدد من الألبومات تتصدر المبيعات في صفوف المغنيات، محطمة الرقم السابق الذي كان للنجمة باربرا سترايسند.

وقد احتل ما مجموعُه 12 من ألبومات المغنية، البالغة 33 عاماً، المركز الأول في ترتيب «بيلبورد» المرجعي للأغنيات، وفقاً لما نقلت وكالة «فرانس برس» عن موقع المنظمة الإلكتروني. كذلك أصبحت سويفت أول امرأة وأول فنانة منفردة حية من أغسطس 1963 يحل 11 من ألبوماتها في آن واحد ضمن أفضل 200 ألبوم، وفقاً لـ«بيلبورد». أما الرقم القياسي المطلق للرجال والنساء فمسجّل باسم النجم الأميركي برنس (19 ألبوماً). وقد تَحقَقَ في ترتيب 14 مايو 2016، بعيد وفاته في 21 أبريل 2016.

«سبيك ناو» لـ«تايلور»
حققت تايلور سويفت هذا الرقم القياسي بفضل نسخة مُعاد تسجيلها من ألبومها الثالث «سبيك ناو» الذي صدر أساساً في العام 2010. وقد خاضت «سويفت» علناً في العام 2019 معركة، لاستعادة ملكية تسجيلات أسطواناتها الست الأولى، بعد استحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها السابقة للتسجيلات «بيغ ماشين».

وقررت نجمة البوب الأميركية لهذا الغرض تسجيل نسخ جديدة من هذه الأعمال، وكان أولها «فيرلس - تايلورز فيرجن»، ثم «رِد - تايلورز فيرجن». وأصبح «سبيك ناو» ثالث الألبومات المُعاد تسجيلها، بينما لا تزال النسخة الأصلية منه موجودة في ترتيب «بيلبورد»، وتحتل المركز السابع والستين.

غالباً ما تسجّل تايلور سويفت أرقاماً قياسية. ففي أكتوبر 2022، بعد صدور ألبومها «ميدنايتس»، احتلت أغنياته المراكز العشرة الأولى في ترتيب «بيلبورد هوت 100» للأغنيات. وبتصدّر «سبيك ناو - تايلورز فيرجن» ترتيب «بيلبورد 200» بات لـ«سويفت» ستة ألبومات في المراكز العشرين الأولى منه، وتسعة في المراكز الأربعين الأولى، وعشرة بين أفضل مئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس

بعد التتويج ببطولة الدوري.. الدبيبة يستقبل فريق الأهلي طرابلس
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي

رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا

غوندوغان: تشافي شخصية فريدة ولم أخفي السر على غوارديولا
نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي

نجم توتنهام سون هيونغ مين: المال مهم لكني اعتذرت للدوري السعودي
فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج

فيردر بريمن الألماني يعرض 20 مليون يورو للاستغناء عن هداف «بوندسليغا» فولكروج
«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور نخبة محللي «Wtv»

«في التسعين» يناقش 3 قضايا هامة في مسار الكرة الليبية بعد حرب التصريحات بحضور ...
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط عقوبات مالية

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الدوري السداسي بعد تتويج الأهلي طرابلس باللقب 13 وسط ...
شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة

شاهد.. نجم السلة الأميركي ستيفن كاري يصيب حفرة جولف بضربة واحدة
«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون

«كلينكا»: الكشف المبكر عن سرطان القولون
«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة

«تحقيقات»: الوضع الصحي في مناطق القبلة
«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي

«غلوبال فاير باور» يكشف تعداد الأسطول الجوي العسكري الليبي
شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب

شاهد.. مصارع جنوب أفريقي يقفز من أعلى قفص النزال الحديدي لمصافحة ترامب
الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو

الصين تسجل حرارة قياسية لمنتصف شهر يوليو
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة

«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم

كاريكاتير خيري - موجات من الحر الشديد تجتاح العالم
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة

صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف ...
تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»

تكشف تعرضك للتجسس.. تعرف على دلالة الرموز الملونة على شاشة «آيفون»
موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة

موجة حر شديدة تجتاح غرب وجنوب الولايات المتحدة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول
مشاركة ليبية في النسخة الخامسة لمهرجان الشعر الفصيح باسطنبول
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
جين بيركين.. الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين
«ميشن إمباسبل» يتصدر شباك تذاكر هوليوود
«ميشن إمباسبل» يتصدر شباك تذاكر هوليوود
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث ...
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة اغتيال بن زكري
مختار دريرة يسرد حكايا زنقة البدري وشائب العين ومحاولة ......
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان ......
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم...
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر
المركز الليبي للمحفوظات يستضيف المفكر التونسي المولدي الأحمر...
المزيد
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا...
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي المصري محمد حجي
رسم لوحات عكست ملامح المجتمع الليبي.. وفاة الفنان التشكيلي ......
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية جديدة
المركز القومي للبحوث يستعد لتنظيم مؤتمرات وتقديم أوراق علمية......
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة
«غوغل» يحتفي بالموسيقية السودانية أسماء حمزة...
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة
صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» ......
المزيد