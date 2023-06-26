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عمرو دياب يطرح أغنية «خلص على قلبي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 09:50 مساء
عمرو دياب يطرح أغنية «خلص على قلبي» (فيديو)
عمرو دياب يطرح أغنية «خلص على قلبي». (الإنترنت).
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طرح النجم المصري عمرو دياب أحدث أغنياته «خلص على قلبي»، مساء اليوم الإثنين، وذلك عبر موقع الفيديو الأشهر «يوتيوب». 

أغنية «خلص على قلبي»، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وميكساج وماستر أمير محروس، وفقًا لوكالة «أ ش أ».

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كما قام الفنان عمرو دياب خلال هذا الأسبوع بإعادة طرح عدد من الأغاني القديمة عبر قناته  بموقع الفيديو الأشهر «يوتيوب». 

وفي سابقة هي الأولى من نوعها مع مطرب مصري، احتفت الإذاعة البرازيلية بالفنان عمرو دياب خلال هذا الأسبوع من خلال برنامج «غرفة الموسيقى».

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