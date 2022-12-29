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عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«سينجل» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 03:20 مساء
عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«سينجل» (فيديو)
عمرو دياب من كواليس «سينجل» (خاص لـ بوابة الوسط)
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تصدر النجم المصري عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد طرحه برومو أحدث أغانيه «سينجل» استعدادًا لطرحها كاملة خلال الساعات المقبلة.

أغنية «سينجل» من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وكان عمرو قد طرح برومو أغنية «ما تيجي نفك» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتصدر دياب قائمة الفنانين الأفضل والأعلى مشاهدة على تطبيق «أنغامي» في العام 2022.

وألقى الحساب الرسمي لجائزة «ورلد ميوزك أورد» العالمية الضوء على تربع الفنان الملقب بـ«الهضبة» قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة «أنغامي».

كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ16.1 مليون متابع، كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على «أنغامي» مع اقتراب نهاية العام 2022.

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وبهذا يواصل دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر «أنغامي» فهو أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

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