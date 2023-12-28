مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عائلة النجم الموسيقي على المستوى الأفريقي مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية «سارافينا» مقتله إثر حادث سير عن عمر 68 عاما.

وكتبت العائلة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» قائلة «بقلب مثقل نعلن وفاة شقيقنا الحبيب ووالدنا المحبوب ووالدنا والزوج والمواطن مبونغيني نغيما» موضحة أنه قتل في حادث تصادم مباشر عند عودته من جنازة في مقاطعة الكاب الشرقية.

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قتل مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية «سارافينا» التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري، الأربعاء في حادث سير عن عمر 68 عاما كما أعلنت عائلته.

وجعلت «سارافينا» المسرحية الموسيقية التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري من نغيما نجما موسيقيا على المستوى الأفريقي وجرى عرض النسخة المسرحية لمدة عامين على خشبة برودواي.

وتلعب ووبي غولدبرغ دور البطولة في الفيلم المقتبس عن «سارافينا» والذي أثار إعجابا كبيرا في مهرجان كان السينمائي العام 1992، وهو عام صدوره، وجرى عرضه مرة أخرى خلال الدورة الأخيرة.

ودخل نغيما أيضا مجال التمثيل والغناء وتصميم الرقصات والتلحين.