  • Alwasat News
Atwasat

مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 12:33 مساء
مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا
مسرحية «الرقم 43» للمؤلف الموسيقي مبونغيني نغيما عرضت 2012 بمسرح جوهانسبورغ. (أ ف ب).
alwasat radio

أعلنت عائلة النجم الموسيقي على المستوى الأفريقي مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية «سارافينا» مقتله إثر حادث سير عن عمر 68 عاما.

وكتبت العائلة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» قائلة «بقلب مثقل نعلن وفاة شقيقنا الحبيب ووالدنا المحبوب ووالدنا والزوج والمواطن مبونغيني نغيما» موضحة أنه قتل في حادث تصادم مباشر عند عودته من جنازة في مقاطعة الكاب الشرقية.

مقتل إحدى مؤسسات فرقة «ديكسي تشيكس» في حادث سير في تكساس
وفاة أول عازف درامز في «إيه سي/دي سي» كولن بيرجيس

قتل مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية «سارافينا» التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري، الأربعاء في حادث سير عن عمر 68 عاما كما أعلنت عائلته.

وجعلت «سارافينا» المسرحية الموسيقية التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري من نغيما نجما موسيقيا على المستوى الأفريقي وجرى عرض النسخة المسرحية لمدة عامين على خشبة برودواي.

وتلعب ووبي غولدبرغ دور البطولة في الفيلم المقتبس عن «سارافينا» والذي أثار إعجابا كبيرا في مهرجان كان السينمائي العام 1992، وهو عام صدوره، وجرى عرضه مرة أخرى خلال الدورة الأخيرة.

ودخل نغيما أيضا مجال التمثيل والغناء وتصميم الرقصات والتلحين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة

الحكومة الفلسطينية تؤكد رفضها الممر البحري بين قبرص وغزة
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023

أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر

إردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار

بين حرب «الجنرالين» وقرارات الانقلابيين.. «قوس النار» يضع ليبيا في عين الإعصار
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)
عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد ...
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
أفلام عربية وجوائز عالمية في 2023
دراسة أميركية: الخرف عبء مالي كبير على العائلات
دراسة أميركية: الخرف عبء مالي كبير على العائلات
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي ......
المزيد
مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا
مقتل مؤلف موسيقي معروف في حادث سير جنوب أفريقيا...
مدرج كعبار يستضيف ملتقى النقد في نسخته الرابعة.
مدرج كعبار يستضيف ملتقى النقد في نسخته الرابعة....
«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها بالبرازيل
«الإرهاق الحراري» يسبب وفاة معجبة بتايلور سويفت في حفلها ......
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام
إنشاء فرقة متكاملة للموسيقى والغناء برئاسة المؤسسة الليبية ......
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب ......
المزيد