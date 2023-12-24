مقتل إحدى مؤسسات فرقة «ديكسي تشيكس» في حادث سير في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت لورا لينش (65 عاما) إحدى مؤسسات فرقة موسيقى الكانتري الأميركية «ديكسي تشيكس» في حادث سير.

وقالت إدارة السلامة العامة في تكساس إنها توفيت في حادث سير الجمعة على طريق سريع غير مقسوم على بعد 115 كيلومترا شرق إيل باسو، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت السلطات أنها لم تكن تضع حزام الأمان وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وكانت لينش وروبن لين مايسي والشقيقتان مارتي وإيميلي اروين العضوات المؤسسات لفرقة ديكسي تشيكس عند إطلاقها في 1989 كما أفاد موقع تي.إم.زي الترفيهي.

غادرت لينش الفرقة التي بات اسمها اليوم «ذي تشيكس» في العام 1995 وحلت مكانها ناتالي ماينز.

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نالت الفرقة شهرة واسعة في أواخر التسعينات، مع ماينز كمغنية رئيسية ومعاونة الشقيقتين اروين، وأصبحت واحدة من الفرق النسائية التي تحقق أعلى مبيعات في التاريخ، مع الموسيقى التي تمزج بين الروك والكانتري.

لكن المغنية الرئيسية في الفرقة ماينز هي التي قالت أمام حشد خلال حفل موسيقي في لندن عام 2003 عشية غزو العراق إنها «تشعر بالخجل» من أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش يتحدر من تكساس - وأن الفرقة «لا تريد هذه الحرب، هذا العنف».

انتشر هذا التعليق على نطاق واسع وأدرجت الفرقة على اللائحة السوداء لصناعة الموسيقى وتخلت محطات عن بث أبرز أغانيها.

كانت لورا نورا ساطعا

عبرت عضوات الفرقة الحالية عن «صدمتهن وحزنهن» لوفاة لينش، في منشور على انستغرام، وكتبن «كانت لورا نورا ساطعا.. طاقتها التي تمد الآخرين وروحها المرحة أعطيا بريقا لبدايات فرقتنا».

وأضفن «مواهبها القوية ساعدت في دفعنا إلى ما هو أبعد من الغناء في زوايا الشوارع، الى مسارح في كل انحاء تكساس وسط البلاد الغربي».