وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفيّ الفنان المصري أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، جراء حادث سير في إحدى مدن غرب العاصمة القاهرة، اليوم الأحد

ونقلت جريدة «المصري اليوم» المحلية عن نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي قوله إن عبدالغفور لقي مصرعه؛ إثر حادث سير تعرض له قرب منطقة الشيخ زايد، نقل على إثره للمستشفى لكنه فارق الحياة.

آخر أعمال أشرف عبدالغفور

والراحل هو والد الفنانة ريهام عبدالغفور، وقدَّم آخر أعماله في رمضان الماضي من خلال مسلسل «رشيد»، بمشاركة محمد ممدوح ونجلته ريهام، وهو من إخراج مي ممدوح.

واشتُهر عبدالغفور بأدواره في المسلسلات التاريخية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل العام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين خلال الفترة من العام 2012 إلى العام 2015.