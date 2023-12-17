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وفاة أول عازف درامز في «إيه سي/دي سي» كولن بيرجيس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 12:20 مساء
وفاة أول عازف درامز في «إيه سي/دي سي» كولن بيرجيس
فرقة «إيه سي/دي سي» خلال حفلة في العاصمة البرتغالية لشبونة في 7 مايو 2016. (أ ف ب)
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توفي عازف الدرامز الأول في «إيه سي/ دي سي» كولن بيرجيس عن 77 عاماً، على ما أعلنت الفرقة الأسترالية الشهيرة.

وكتبت «ايه سي/دي سي» على صفحاتها على الشبكات الاجتماعية إنستغرام وفيسبوك وإكس «آلمنا تلقي نباً وفاة كولن بيرجيس»، من دون الكشف عن سبب الوفاة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

«إلعب الروك بسلام» كولن
وأضافت «لقد كان أول عازف درامز لدينا وكان موسيقياً محترماً للغاية. نحتفظ معه بأسعد الذكريات. (Rock in peace) «إلعب الروك بسلام» كولن».

كان بيرجيس عضواً مؤسساً في الفرقة التي اشتُهرت عالميا بأغنيتها "هايواي تو هيل" عام 1979، جنباً إلى جنب مع المغني الأصلي في الفرقة ديف إيفانز، وعازف غيتار الباس لاري فان كريدت، والأخوين عازفي الغيتار أنغوس ومالكولم يونغ.

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وقد تشكلت فرقة «ايه سي/دي سي» في عام 1973، لكن بيرجيس تركها في العام التالي وحل محله عازف الدرامز الحالي فيل رود.

كما أسس بيرجيس فرقة «ذي ماسترز أبرنتيسز» (The Masters Apprentices)، التي أُدرجت في قاعة مشاهير صناعة الموسيقى الأسترالية في عام 1998.

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