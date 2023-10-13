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وفاة المغني رودولف أيسلي مؤسس فرقة «ذي أيسلي براذرز» عن 84 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 11:37 صباحا
وفاة المغني رودولف أيسلي مؤسس فرقة «ذي أيسلي براذرز» عن 84 عاماً
إرني أيسلي ورونالد أيسلي من فرقة «ذي أيسلي براذرز» في كاليفورنيا بتاريخ الثالث من فبراير 2023. (أ ف ب)
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توفي عن 84 عاماً رودولف أيسلي، أحد الإخوة الثلاثة في فرقة «ذي أيسلي براذرز» الأميركية، على ما أعلنت الفرقة الخميس.

وكتبت عائلته عبر مواقع التواصل «لقد كسبت الجنة ملاكاً جديداً، قلوبنا محطّمة ونحن نعلن وفاة أخينا الحبيب رودولف أيسلي»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

لم يُشر بيان العائلة إلى سبب الوفاة أو تاريخها، فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن أيسلي توفي الأربعاء أثناء نومه داخل منزله في شيكاغو.

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ولد المغني في سينسيناتي بولاية أوهايو عام 1939 وأسس فرقة «ذي أيسلي براذرز» مع إخوته في خمسينات القرن الفائت، وأدت الفرقة عدداً من الأغاني الشهيرة، من بينها «شاوت» و«ذيس أولد هارت أوف ماين»،

واشتهرت بأعمال موسيقية من نوع الروك والفانك أبرزها «شاوت» (1959)، و«ذيس أولد هارت أوف ماين» (1966)، و«إتس يور ثينغ»، ونالت الفرقة جائزة «غرامي» المرموقة في مجال الموسيقى الأميركية.

الفرقة في متحف لتخليد اسمها
وأُدخل اسم الفرقة عام 1992 إلى متحف «روك أند رول هال أوف فايم» الأميركي الذي يخلّد أسماء مشاهير الروك والموسيقى الشعبية.

ويذكر أن رودوف ترك الفرقة في عام 1989 ليصبح كاهناً.

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