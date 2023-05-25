رحيل نجمة موسيقى «الروك أند رول» تينا ترنر عن 83 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت المغنية تينا ترنر، «ملكة الروك أند رول»، الأربعاء «بسلام» عن 83 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، على ما أعلن وكيل أعمالها برنارد دوهيرتي.

وأوضح دوهيرتي، في بيان أرسله إلى وكالة «فرانس برس»، أن النجمة الأميركية الحائزة أيضا على الجنسية السويسرية، توفيت في منزلها قرب زيوريخ.

وخلال مسيرتها التي انطلقت في نهاية خمسينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة، فازت ترنر بثماني جوائز غرامي، أبرز المكافآت الموسيقية الأميركية.

ولفت بيان عبر حساب المغنية عبر إنستغرام إلى أن ترنر، «مع أعمالها الموسيقية وشغفها اللامحدود بالحياة، أسعدت ملايين المعجبين حول العالم، وألهمت نجوم المستقبل».

«ملكة الروك أند رول»

وبأغنياتها الضاربة مثل «براود ماري» أو «ذي بست»، نجحت المغنية ذات الشعر الأشقر والابتسامة الساحرة في إشعال حماسة الجماهير، بفضل موهبتها الاستعراضية اللافتة على المسرح.

وبعدما أكدت مرارا أنها لا تخشى التقدم في السن، قالت تينا ترنر في تصريحات لجريدة «ذي غارديان» في أبريل، إنها تأمل في أن ترسخ في الذاكرة على أنها «ملكة الروك أند رول».

وقد كسبت ترنر رهانها، إذ إن هذا اللقب تكرر في رسائل كثيرة أشادت بالمغنية الشهيرة.

ومن بين المشاهير الكثر الذين نعوا ترنر، أبدى ماجيك جونسون، أحد أفضل لاعبي كرة السلة في تاريخ اللعبة، حزنه على رحيل «ملكة الروك الأسطورية».

وكتب عبر تويتر: «شاهدتها مرات عدة (في حفلات)، وقد كانت تقدم وبفارق كبير عن الآخرين، بعضا من أفضل العروض التي رأيتها في حياتي».

كذلك، أبدى قائد فرقة «رولينغ ستونز» ميك جاغر، حزنه على وفاة من وصفها بـ«الصديقة الرائعة» وصاحبة «الموهبة الهائلة»، مشيدا أيضا بشخصيتها «الدافئة والمرحة والسخية».

الملاك الملهم

ومن بين المشاهير الذين شاركوا رسائل نعي أيضا، نجمة الغناء المخضرمة غلوريا غينور، التي ذكرت أن تينا ترنر «فتحت الطريق أمام نساء كثيرات في موسيقى الروك، سواء كن من السود أو البيض».

وكتبت المغنية سيارا بدورها عبر تويتر: «السماء كسبت ملاكا» بوفاة ترنر، مضيفة: «شكرا على الإلهام الذي أعطتنا إياه جميعا».

وقد صدرت رسائل نعي من جهات بارزة، وصولا إلى الرئاسة الأميركية، إذ اعتبر البيت الأبيض وفاة «الأيقونة» تينا ترنر «خسارة هائلة».

وقد أشادت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أيضا بتينا ترنر، إذ كتبت عبر تويتر أن «أسطورة الموسيقى تينا ترنر لمعت على المسرح وفي قلوب الملايين».



اسمها الحقيقي

ترنر، المولودة في 26 نوفمبر 1939 في ولاية تينيسي في جنوب الولايات المتحدة، واسمها الحقيقي أنا ماي بولوك، بدأت مسيرتها الفنية في سن السادسة عشرة مع فرقة البلوز «كينغ أوف ريذم»، التي ضمت بين أعضائها آيك ترنر، الذي تزوجته سنة 1962، قبل أن يقع الطلاق بينهما العام 1978.

وشكلت تينا ترنر مع آيك الثنائي الموسيقي «آيك أند تينا ترنر ريفيو»، الذي بات من أشهر التشكيلات الموسيقية للفنانين السود في الولايات المتحدة في ستينات القرن العشرين.

وفي العام 1966، قدم آيك وموسيقيوه عروضا كانت تفتتح حفلات فرقة «رولينغ ستونز» في جولتها البريطانية، ما فتح باب النجاح أمام الثنائي في أوروبا.

فترة ركود

وبعد فترة ركود أعقبت انفصالها عن زوجها وانفراط عقدهما الفني، استعادت تينا ترنر أمجادها الموسيقية في ثمانينيات القرن العشرين، خصوصا بفضل ألبوم «برايفت دانسر» الذي تضمن «واتس لاف غات تو دو ويذيت»، أنجح أغنية منفردة لترنر التي نالت عنها اثنتين من جوائز غرامي الثماني في مسيرتها.

ولدى سؤالها في مقابلتها مع «ذي غارديان» عن قوة خارقة موجودة لديها، أجابت تينا ترنر: «قد يتجلى ذلك عبر إحيائي كل هذه الحفلات الانفرادية منتعلة أحذية بكعب علوه 15 سنتيمترا».