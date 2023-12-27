عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

تواصلت لليوم الرابع على التوالي فعاليات مهرجان مسرح الشارع بنسخته الثانية، في مول دريم سيتي بالعاصمة العراقية بغداد.تحت عنوان «فلسطين، القلب، الضمير» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة دائرة ثقافة وفنون الشباب، ويستمر لمدة أسبوع.

شهدت الفعاليات حضور وزير الشباب والرياضة العراقية د. أحمد المبرقع، والقائم بأعمال السفارة الليبية في بغداد غيث العبيدي، بحضور وفد وزارة الشباب الليبي، ومدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب د. فائز طه سالم، وسط حضور جماهيري كبير، وفقا لصفحة وزارة الشباب بليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شهد المهرجان تقديم العروض المسرحية من قبل الوفود العربية المشاركة، ومنها ليبيا والسودان وسورية.

عرض ليبي عن القضية الفلسطينية

قدّم الوفد الليبي عرضاً مسرحياً بعنوان «رسائل» من إخراج أكرم عبدالسميع، والذي يتناول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من استباحة وانتهاك للإنسانية.

كما قدمت فرقة شباب من دولة السودان، حمل عنوان «زنكة العيد»، والذي اتسم بالطابع الكوميدي، وجاء محوره حول فكرة أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الشعب العربي شعب واحد متماسك.

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وفي ختام العروض قدمت اللجنة النقدية طروحاتها، إذ أشرت الى بعض النقاط المهمة للأعمال المسرحية المقدمة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار في العروض المسرحية القادمة.

ومنح رئيس الوفد الليبي حاتم ضو مدير فرع الوزارة بالمنطقة الوسطى بمنح درع تكريم لوزير الشباب والرياضة بالجمهورية العراقية الدكتور أحمد المبرقع، كما قام المكلف بتسيير الأعمال بالسفارة الليبية بالجمهورية العراقية بزيارة الوفد الليبي المشارك في المهرجان في محل إقامته بفندق فلسطين.

وبدوره قام الوفد بمنح درع للسفير الليبي بالجمهورية العراقية غيث العبيدي.

عرض «رسائل» الليبي في النسخة الـ4 من مهرجان مسرح الشارع في بغداد. (فيسبوك)

جانب من عروض مسرح الشارع بالعراق. (فيسبوك)

جانب من عروض مسرح الشارع بالعراق. (فيسبوك)

جانب من عروض مسرح الشارع بالعراق. (فيسبوك)

الوفد الليبي في عروض مهرجان مسرح الشارع في العراق. (فيسبوك)

الوفد الليبي في عروض مهرجان مسرح الشباب في العراق. (فيسبوك)