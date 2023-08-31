20 عرضاً عربياً وعالمياً في مهرجان بغداد الرابع للمسرح

القاهرة - بوابة الوسط

رشحت دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، اليوم الخميس، 20 عرضاً فنياً عراقياً وعربياً وأجنبياً للمشاركة في مهرجان بغداد الرابع للمسرح الذي سيعقد في شهر أكتوبر المقبل.

وقال رئيس المهرجان أحمد حسن موسى، «من بين 150 عرضاً فنياً مشاركاً، اختارت لجنة المشاهدة 20 عرضاً للمشاركة في مسابقة مهرجان بغداد الرابع للمسرح»، مبيناً أن «من بين هذه العروض ثلاثة عروض محلية وتسعة عروض عربية، إضافة إلى ثمانية عروض أجنبية»، بحسب وكالة الأخبار العراقية (واع).

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وأضاف موسى، أن «فعاليات المهرجان تتضمن ورشاً فنية ومؤتمرات وندوات فكرية وتكريم فنانين عراقيين وعرب، إضافة إلى عقد مؤتمرات صحفية وتغطيات إعلامية»، مؤكداً أن «المهرجان سيقام برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني».

ولفت إلى أن الدول المشاركة في النسخة الرابعة من مهرجان بغداد للمسرح، هي المغرب وتونس والجزائر ومصر وسورية ولبنان والأردن وسلطنة عمان والسعودية والكويت والبحرين والامارات والسودان وإيطاليا وفرنسا وروسيا وبلجيكا وتركيا وألمانيا والبرازيل وأنغولا، ودول أخرى.