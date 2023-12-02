نصيب الأسد لبلغاريا والكويت والإمارات في جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي جوائز مسابقاته الثلاث بدورته الثامنة، خلال ختام الدورة الذي أقيم علي مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

بدأت فعاليات المهرجان، بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان من عروض وورش ومحاور فكرية، كما عُرض نتاج ورشة المدرب العالمي سكوت تروست والتي تحمل عنوان «مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي»، والتي شارك فيها المتدربين في الورشة، بحسب صفحة المهرجان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فاز بجائزة أفضل عمل جماعي العرض الإيطالي «أبنيا»، وجائزة أفضل عمل موسيقي فذهب إلي سلطنة عمان عن عرض «الأول من تشرين الأول»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهب إلى كل من الفنان عبدالله مسعود عن عرض «احتراق شمعة» من الإمارات، والفنانة أحلام حسن شاكر عن عرض «طاهرة» من الكويت.

أفضل تأليف مسرحي

أما جائزة أفضل تأليف مسرحي فقد ذهبت مناصفة بين عرض «طاهرة» لدولة الكويت، وعرض «اختفاء» من بلغاريا، وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلي عرض «طاهرة» من دولة الكويت، وجائزة أفضل ممثل ذهبت مناصفة بين كميل العلي عن عرض «الغريب والنقيب» من السعودية، وعبدالله الخديم عن عرض «احتراق شمعة» من الإمارات، وحصلت علي أفضل ممثلة إيفانا تودروفا كيرانوفا عن عرض «اختفاء» البلغاري.

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وذهبت جائزة أفضل مخرج مناصفة بين دوميترو أكريس عن «اختفاء، و عمير أنور البلوشي عن عرض «الأول من تشرين الأول» من سلطنة عمان، أما أفضل عرض مسرحي فقد حصل عليها «بركة في الذاكرة» من كوريا الجنوبية.

مسرح الشارع والتجريبي

وفي مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كل من محمد زكي من العراق عن إخراج العرض المسرحي «ليلة ماطرة»، و محمود بكر من مصر عن دوره في العرض المسرحي «حيث لا يراني أحد»، بينما ذهبت جائزة أفضل عرض مسرحي بالأغلبية إلي عرض «التائهان» من الجمهورية التونسية.

جوائز مسابقة المونودراما والسينوغرافيا

أما جوائز مسابقة المونودراما فحصل علي جائزة المهندس محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل: العرض المسرحي «أسماك النساء» من المكسيك، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ ايفا دراجان من كرواتيا، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت لسينوغرافيا عرض «فونكس» من مانغوليا.

تكريمات المهرجان للفنانين

كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال ختام دورته الثامنة ستة فنانين من مختلف أنحاء العالم، فمن مصر كرم الدكتور عمرو دوارة، والفنان محمد فهيم الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة، ومن الكويت الفنان عبدالله عبدالرسول، ومن سلطنة عمان الفنان عماد الشنفري، ومن سورية الفنان أسعد فضة «الشخصية العربية المكرمة»، كما كرمت المهرجان الفنانة الإيطالية ماريتسا تيديسكي.

حملت الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اسم الدكتورة سميرة محسن، وترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي، بإدارة الدكتورة إنجي البستاوي.

ويقام المهرجان تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.