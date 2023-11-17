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مدرب التمثيل الدولي سكوت تروست يشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 نوفمبر 2023, 04:45 مساء
مدرب التمثيل الدولي سكوت تروست يشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
الفنان العالمي سكوت تروست يصل شرم الشيخ للمشاركة في مهرجان المسرح الشبابي. 17 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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وصل مدرب التمثيل الدولي والفنان العالمي سكوت تروست، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته خلال الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

وذكرت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في بيان اليوم الجمعة، أن الورشة التي يقدمها تروست مستمرة للعام الثاني على التوالي، ولكن هذه المرة تختلف عن سابقتها كونها ورشة طويلة تبدأ قبل بداية مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بأسبوع، وتستمر طوال فترة المهرجان، وسيكون نتاج الدورة التدريبية فقرة فنية تعرض خلال حفل ختام الدورة الثامنة من المهرجان.

نبذة عن سكوت تروست
وتروست واحد من أهم مدربي التمثيل في العالم، وهو مدير معهد «مايزنر» في فن الأداء التمثيلي، والذي قام بإعداد أكثر من 37 نجما ونجمة من نجوم هوليود، على مدى 25 عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين، ومنهم من حصلوا على جوائز الأوسكار العالمية.

وشارك فى تأليف كتاب «كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون»، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز في المسرح الوطني في لندن، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية وهو حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة أيوا بأميركا،

ونشط تروست لسنوات في الدفاع عن حقوق المرأة والحقوق النقابية والحقوق المدنية والحقوق البيئية، كما كتب أول دليل قانوني للعنف الأسري على الإطلاق، ومثل المئات من ضحايا العنف المنزلي.

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وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ورشة سكوت تروست ستكون متاحة لكل الفنانين سواء في مصر أو خارجها، وسيجري مقابلات «أون لاين» للراغبين في الاشتراك من خارج مصر.

وبناء على المقابلات سيجري اختيار عدد محدد للمشاركة في الورشة، على أن تكون متاحة بشكل مجاني لأهالي شمال وجنوب سيناء.

يشار إلى أن الدورة هذا العام تحمل اسم الفنانة د. سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتديره د. إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

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