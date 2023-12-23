مجمع اللغة العربية بالقاهرة يكرم إذاعة القرآن الكريم وهيئة المسرح القومي

القاهرة - بوابة الوسط

يقيم مجمع اللغة العربية بالقاهرة فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، صباح يوم الإثنين ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٥، بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار المجمع بالزمالك – القاهرة.

تقام الفعالية برئاسة رئيس المجمع د.عبد الوهاب عبد الحافظ، ومشاركة وإدارة د. محمد العبد عضو المجمع، ود.عبدالحميد مدكور.

ويقدم في الاحتفالية العلمية د. محمد رجب الوزير ورقة بعنوان: «جهود مجمع اللغة العربية في تنمية اللغة العربية»، ويقدم د. أيمن أحمد شاهين الخبير بلجنة الذكاء الصناعي بالمجمع ورقة بعنوان: «معالجة اللغة العربية بتقنيات الذكاء الصناعي: التحديات- الأساليب»، ويقدم د. مأمون وجيه مختارات من الشعر العربي

تكريم إذاعة القرآن الكريم وهيئة المسرح القومي

ويكرم المجمع «إذاعة القرآن الكريم»، كما يكرم «هيئة المسرح القومي»، عن دورهما الريادي في خدمة اللغة العربية، والعمل على نشرها بين قطاعات متنوعة من الجماهير، على مدار تاريخهما الممتدّ.

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كما يسلِّم المجمع جوائز الفائزين في مسابقة الشيخين «الشعراوي والشافعي» لعام 2023، والتي ينظِّمها المجمع، وكان موضوعها هذا العام: «أساليب الحذف في القرآن الكريم ودلالاتها البلاغية».

وفاز بالجائزة الأولى كلٌّ من: د.عمرو إبراهيم البنداري عبده، ود.عمرو أحمد عطيفي شحاته والفائز الثالث: د.أحمد سمير مجاهد أبو الحسن.

كما يعرض المجمع على هامش الفعالية معرض لمطبوعاته، بخصم 30٪، و50٪ لأعداد مجلة المجمع في يوم الاحتفال.