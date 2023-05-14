مجمع اللغة العربية الليبي يشارك غدا في مؤتمر دولي بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك مجمع اللغة العربية الليبي في أعمال الدورة الـ89 للمؤتمر الدولي السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي تنطلق أعماله غدا الإثنين تحت عنوان «اللغة العربية بين الهوية القومية والعولمة».

وحسب الصفحة الرسمية للمجمع المصري بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من المقرر أن يشارك د.عبدالحميد عبدالله الهرّامة، رئيس مجمع اللغة العربية الليبي، في أعمال المؤتمر عبر تقنية «الزوم». كذلك من المقرر أن يشارك في مناقشات المؤتمر وفعالياته أعضاء مؤتمر المجمع وأعضاؤه المراسلون، من بينهم د.محمد بن مصطفى الحاج.

وتبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي لمجمع اللغة العربية في القاهرة، بكلمة افتتاح للدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية المصرية، ثم كلمة وزير التعليم العالي المصري د.محمد أيمن عاشور، ثم أعضاء مؤتمر المجمع من غير المصريين ينوب عنهم د.محمود أحمد السيد، رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، ثم كلمة بعنوان «بين مؤتمرين» للدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام للمجمع.

ويناقش المؤتمر في جلساته المغلقة عددًا من المصطلحات اللغوية والعلمية المقدَّمة من لجان الكيمياء والصيدلة، والعلوم الشرعية، وعلوم البيئة، والرياضيات، ولغة الشعر العربي، والطب، والتربية وعلم النفس، والألفاظ والأساليب، واللهجات والبحوث اللغـوية، والحاسبات، والفيزياء، والإعلام، وعلوم الأحياء والزراعة، والهندسة، والجيولوجيا، والنفط، كما يناقش مواد من حرف (الطاء) من المعجم الكبير.

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ومن المقرر أن يختتم مؤتمر «المجمع» فعالياته 21 مايو المقبل، بتقرير ختامي عن أعمال المؤتمر للدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام للمجمع، يعقبه الإعلان عن القرارات والتوصيات، ثم كلمة أحد الأساتذة من أعضاء المؤتمر من غير المصريين، ثم كلمة ختام الجلسة لعبدالوهاب عبدالحافظ، رئيس المجمع.

من هو رئيس مجمع اللغة العربية الليبي؟

يشار إلى أن عبدالحميد الهرامة تولى رئاسة المجمع الليبي بالنيابة في العام 2019 بعد وفاة الرئيس السابق محمد مسعود جبران، وأكمل جهود سلفه في استكمال التأسيس بتكوين اللجان العلمية واختيار أعضائها.

تخرج الدكتور عبدالحميد عبدالله الهرامة في كلية التربية العام 1976، وتحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب الأندلسي، وله مؤلفات في موضوعات شتى علمية وأدبية وثقافية، تشمل التحقيق والدراسة والتاريخ الثقافي.

وعمل في جامعة طرابلس أستاذا في الأدب والبحث العلمي، ثم انتقل إلى كلية الدعوة الإسلامية منذ بداية الثمانينات حتى سنة 2001، حيث عُيِّن في هذا التاريخ خبيرا بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ثم عميدا لكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس سنة 2013، ثم نائبا لرئيس مجمع اللغة العربية الليبي منذ سنة 2018 حتى الآن.