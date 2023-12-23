فيلم «فيراري».. منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق عرض فيلم «فيراري»، الذى يتناول سيرة مؤسس ماركة سيارات السباق الشهيرة، ويؤدى دور البطولة فيه الممثل آدم درايفر، في صالات أميركا الشمالية الأسبوع المقبل.

وأخرج الفيلم النجم الهوليوودي المخضرم مايكل مان، الذى يشكّل «فيراري» منعطفا جديدا في مسيرته، حيث يتناول في «هيت» الذى يعد أحد أبرز أعماله بداية سقوط إنزو فيراري في هذه الرواية الدقيقة لسيرته، والذي سيبدأ عرضه الإثنين على شاشات الولايات المتحدة وكندا، حسب وكالة «فرانس برس»

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وأراد المخرج البالغ «80 عاماً» التركيز في فيلمه على العام 1957 الذي كان محطة مهمة في الحياة المضطربة لإنزو فيراري، وزوجته لورا (تؤدي بينيلوبي كروز دورها)، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعدما جسّد آدم درايفر العام 2019 شخصية وريث عائلة غوتشي في «هاوس أوف غوتشي» لريدلي سكوت، يتولى في هذا الفيلم، الذي يظهر فيه بشعر غزاه الشيب بالكامل، دور إنزو فيراري في حقبة من حياته كثرت خلالها مشكلاته على مختلف المستويات.

وعانى «فيراري»، الذي لقّب «إل كومنداتوريه» (القائد)، في تلك المرحلة صعوبات مالية، وتقدّمَ عليه منافسوه، بينما كان شبح موت نجله يطارده، وكان عاجزاً عن الاعتراف بابن آخر له من علاقة خارج إطار الزواج.

تناقضات كثيرة

واعتبر «فيراري» أنه في ظل واقعه هذا كان لا بد من أن يحقق الفوز في سباق «ميلي ميليا» (الألف ميل) الشهير الذي كان يشارك فيه أهم السائقين في ذلك الوقت.

ولاحظ آدم درايفر، خلال مهرجان البندقية السينمائي نهاية أغسطس الماضي، أن قصة إنزو فيراري إنسانية بعمق، ولها بُعد عالمي.

وقال الممثل الذي تولى بطولة أعمال لكبار المخرجين مثل مارتن سكورسيزي وجيم جارموش وليوس كاراكس، وأدى دور كايلو رين في سلسلة أفلام «ستار وورز»: «شخصية فيراري تنطوي على تناقضات كثيرة».

وكان مايكل مان يعتزم منذ مدة طويلة اقتباس فيلم من سيرة إنزو فيراري، وحقق مشروعه اليوم بعد مسيرة فنية حافلة طبعت على مدى أربعة عقود تاريخ أفلام الحركة والتشويق في هوليوود.

وسبق لـ«مان» أن عبّر عن اهتمامه بعالم السيارات والسرعة من خلال مشاركته العام 2019 في إنتاج فيلم «لومان 66» الذي تناول حلبة السيارات الشهيرة، وأولى عناية كبيرة لمشاهد السباقات.