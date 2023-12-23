  • Alwasat News
Atwasat

فيلم «فيراري».. منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 12:44 مساء
فيلم «فيراري».. منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان
المخرج الأميركي مايكل مان يتوسط الممثلتين الأميركية شيلين وودلي (إلى اليسار) والإسبانية بينيلوبي كروز (إلى اليمين) خلال العرض الأول لـ«فيراري» في لوس أنجليس، في 12 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

ينطلق عرض فيلم «فيراري»، الذى يتناول سيرة مؤسس ماركة سيارات السباق الشهيرة، ويؤدى دور البطولة فيه الممثل آدم درايفر، في صالات أميركا الشمالية الأسبوع المقبل.

وأخرج الفيلم النجم الهوليوودي المخضرم مايكل مان، الذى يشكّل «فيراري» منعطفا جديدا في مسيرته، حيث يتناول في «هيت» الذى يعد أحد أبرز أعماله بداية سقوط إنزو فيراري في هذه الرواية الدقيقة لسيرته، والذي سيبدأ عرضه الإثنين على شاشات الولايات المتحدة وكندا، حسب وكالة «فرانس برس»

تونس والمغرب بالقائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي
جوليا روبرتس تستقبل «نهاية العالم» بأكوام البسكويت ورقائق الشوكولاتة.

وأراد المخرج البالغ «80 عاماً» التركيز في فيلمه على العام 1957 الذي كان محطة مهمة في الحياة المضطربة لإنزو فيراري، وزوجته لورا (تؤدي بينيلوبي كروز دورها)، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعدما جسّد آدم درايفر العام 2019 شخصية وريث عائلة غوتشي في «هاوس أوف غوتشي» لريدلي سكوت، يتولى في هذا الفيلم، الذي يظهر فيه بشعر غزاه الشيب بالكامل، دور إنزو فيراري في حقبة من حياته كثرت خلالها مشكلاته على مختلف المستويات.

وعانى «فيراري»، الذي لقّب «إل كومنداتوريه» (القائد)، في تلك المرحلة صعوبات مالية، وتقدّمَ عليه منافسوه، بينما كان شبح موت نجله يطارده، وكان عاجزاً عن الاعتراف بابن آخر له من علاقة خارج إطار الزواج.

تناقضات كثيرة
واعتبر «فيراري» أنه في ظل واقعه هذا كان لا بد من أن يحقق الفوز في سباق «ميلي ميليا» (الألف ميل) الشهير الذي كان يشارك فيه أهم السائقين في ذلك الوقت.

ولاحظ آدم درايفر، خلال مهرجان البندقية السينمائي نهاية أغسطس الماضي، أن قصة إنزو فيراري إنسانية بعمق، ولها بُعد عالمي.

وقال الممثل الذي تولى بطولة أعمال لكبار المخرجين مثل مارتن سكورسيزي وجيم جارموش وليوس كاراكس، وأدى دور كايلو رين في سلسلة أفلام «ستار وورز»: «شخصية فيراري تنطوي على تناقضات كثيرة».

وكان مايكل مان يعتزم منذ مدة طويلة اقتباس فيلم من سيرة إنزو فيراري، وحقق مشروعه اليوم بعد مسيرة فنية حافلة طبعت على مدى أربعة عقود تاريخ أفلام الحركة والتشويق في هوليوود.

وسبق لـ«مان» أن عبّر عن اهتمامه بعالم السيارات والسرعة من خلال مشاركته العام 2019 في إنتاج فيلم «لومان 66» الذي تناول حلبة السيارات الشهيرة، وأولى عناية كبيرة لمشاهد السباقات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟

«فلوسنا»: كيف علق علي الحبري على حركة الإعمار بالبلاد بعد تقاعده؟
«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة

«اقتصاد بلس»: الانهيارات تهدد مشروع عودة الحياة
«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!

«تحقيقات»: السماد الكيميائي.. القاتل الصامت!
قاة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس

قاة الوسط: نزال الملاكم الليبي سعد الفلاح والجورجي كانديلاكي في باريس
«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟

«فلوسنا»: ما السيناريوهات المطروحة أمام الدينار الليبي؟
كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا

كاريكاتير خيري - حكومتان في ليبيا
«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد

«يونيسيف»: 80% من أطفال قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد
ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان

ربع سكان القطاع «يتضورون جوعا».. «أونروا»: الوضع في غزة تقشعر له الأبدان
النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي

النصر يحافظ على صدارة المجموعة الأولى بفوز صعب على التحدي
يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود

يعود تاريخه إلى فجر الكون.. اكتشاف أقدم ثقب أسود
«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة

«فيتو» أميركي يفشل تعديلا روسيا على مشروع قرار بشأن غزة
رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

رسمياً.. ليفربول يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي
الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي

الجفاف الحاد يقتل فيلة منهكة في زيمبابوي
الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة

الأهلي يضرب أوراوا برباعية ويحرز برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة
السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية

السفارة الأميركية لدى ليبيا تمول مبادرة «مهارات الغد» لتعليم الإنجليزية
تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»

تعادل الاتحاد والأولمبي 1-1 في «دورينا»
جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع

جميلة رزق الله: لوحاتي عن درنة تحاكي عزاءً كبيرًا وسقفًا مفتوحًا من الوجع
بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة الدماء»

بوتين يعد باستمرار إرسال المساعدة الإنسانية لغزة ويطالب بـ«وقف سريع لإراقة ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس والمغرب بالقائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي
تونس والمغرب بالقائمة الأولية لأوسكار أفضل فيلم دولي
إليزابيث الثانية كانت قلقة من أن تموت في اسكتلندا
إليزابيث الثانية كانت قلقة من أن تموت في اسكتلندا
انطلاق فعاليات مهرجان أيام سينمكنة للأفلام الشعرية بمشاركة ليبية وحضور فلسطيني
انطلاق فعاليات مهرجان أيام سينمكنة للأفلام الشعرية بمشاركة ليبية ...
اعتداء على الممثل الأميركي تشارلي شين بمنزله في ماليبو
اعتداء على الممثل الأميركي تشارلي شين بمنزله في ماليبو
الفنانة التشكيلية والكاتبة الأردنية بسمة النمرى
الفنانة التشكيلية والكاتبة الأردنية بسمة النمرى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي ......
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة...
غزة حاضرة في الدورة الـ55 للمهرجان الدولي للصحراء بمشاركة ليبية
غزة حاضرة في الدورة الـ55 للمهرجان الدولي للصحراء بمشاركة ......
المزيد
معرض يخصص للمغنّي الفرنسي الراحل جوني هاليداي في باريس
معرض يخصص للمغنّي الفرنسي الراحل جوني هاليداي في باريس...
فور إعلانه تبنيه.. سرقة عمل لـ«بانكسي» على لوحة مرورية في لندن
فور إعلانه تبنيه.. سرقة عمل لـ«بانكسي» على لوحة مرورية في ......
فيلم «فيراري».. منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان
فيلم «فيراري».. منعطف جديد في مسيرة مخرجه مايكل مان...
الفنانة التشكيلية والكاتبة الأردنية بسمة النمرى
الفنانة التشكيلية والكاتبة الأردنية بسمة النمرى...
اعتداء على الممثل الأميركي تشارلي شين بمنزله في ماليبو
اعتداء على الممثل الأميركي تشارلي شين بمنزله في ماليبو...
المزيد