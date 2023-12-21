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قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 09:00 مساء
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
إعلان نتيجة مسابقة أرابليت وفوز قصة للروائي الليبي إبراهيم الكوني، ترجمة الكاتبة ديما المعلم. (الإنترنت)
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فازت قصة قصيرة من تأليف الأديب الليبي الكبير إبراهيم الكوني بجائزة «آرابليت» لأفضل قصة قصيرة عربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، في الدورة الرابعة للجائزة 2023.
ونشر موقع الجائزة أن القصة الفائزة عنوانها «الصحراء حريصة أيضًا» (The Desert Also Keened)، قامت بترجمتها الكاتبة ديما المعلم.

وأعلنت مؤسسة آرابليت في نوفمبر الماضي عن القائمة القصيرة التي ضمت ثلاث قصص لكتاب عرب هي: «يوم في شارع المطاعم مع مكي» للكاتب اليمني وجدي الأهدل وترجمة: ويليام هتشينز، و«الله يحبني.. عقيدة» للكاتبة التونسية رشيدة الشارني وترجمة: آن ويلبورن، و«الصحراء حريصة أيضًا» للأديب الليبي الكبير إبراهيم الكوني وترجمة: ديما المعلم، وتبلغ قيمة الجائزة 500 يورو يجري منحها (مناصفة بين المؤلف والمترجم).

الفائزون في السنوات السابقة
وجائزة آرابليت لأفضل قصة قصيرة عربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية تأسست في عام 2018، وفاز بها في دورتها الأولى المصري محمد عبدالنبي، وذهبت في دورتها الثانية إلى الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، أما في الدورة الثالثة فكانت للكاتبة العراقية هدية حسين.

تكريم الروائي إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»
الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض الشارقة للكتاب 2023»
تكريم إبراهيم الكوني في افتتاح ملتقى «أكادير للرواية»

 إبراهيم الكوني صاحب الـ81 كتاباً في مختلف المجالات، تُرجمَتْ أعماله إلى أكثر من 40 لغة حية، واختارته مجلة لير الفرنسية كأحد أبرز خمسين روائياً عالمياً معاصراً، وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية في أوروبا وأمريكا واليابان، وأعماله تدرس في المناهج في جامعات عديدة مثل السوربون، وجامعة طوكيو، وجامعة جورج تاون، وتعتمد كمادة مرجعية للدراسات البحثية لنيل الدرجات العلمية. 

حصل الكوني على جوائز عديدة على المستوى الإقليمي والدولي، من بينها جائزة الشارقة للإبداع العربي عام 2008.

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