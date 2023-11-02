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تكريم المفكر إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 02:39 مساء
تكريم المفكر إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يكرم الروائي والمفكر الليبي إبارهيم الكوني. في1 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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قامت هيئة الشارقة للكتاب، أمس الأربعاء، بتكريم الكاتب والروائي الليبي إبراهيم الكوني كشخصية العام الثقافية بالمعرض، خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت شعار «نتحدث كتباً»، في الفترة من الأول من نوفمبر حتى 12 من الشهر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وافتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، فعاليات المعرض والتي استهلها بتكريم رواد الثقافة والأدب كـ«خطوة مهمة في بناء الهوية الثقافية لأي حضارة وأمة»، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

 أكد القاسمي، خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح المعرض «أن اللغة العربية هي اللغة الأصل لكافة لغات العالم، لأنها لغة سيدنا آدم عليه السلام التي اختصه بها الله سبحانه وتعالى».، ولفت إلى أن «هناك أمورا غير صحيحة تاريخياً في دراسة اللغات واللسانيات في العالم يجب أن يجري تصحيحها، وهو ما سيشتمل عليه (قاموس لغات العالم) الذي سيصدر لاحقاً».

الكاتب الليبي إبراهيم الكوني شخصية العام الثقافية في «معرض الشارقة للكتاب 2023»
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كما رحب بوفد جمهورية كوريا الجنوبية، ضيف شرف المعرض، ووفد جامعة كويمبرا البرتغالية، التي تعرض بعض المخطوطات النفيسة من مكتبة الجامعة في المعرض، وبالمشاركين في مؤتمر الشارقة الدولي الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا من غير العرب، وبوفد جامعة ياجيلونسكي بكراكوف البولندية، وبالكاتب الروائي الليبي العربي إبراهيم الكوني، شخصية العام للمعرض.

جائزة الشارقة للترجمة
وجرى تكريم الفائزين بـ «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان) في دورتها السابعة، والتي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب» للإصدارات المترجمة من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، حيث نال جائزة دار النشر السويسرية (Unionsverlag) عن ترجمة رواية «طوق الحمام» للروائي رجاء عالم، الصادرة في طبعتها العربية الأولى عن دار نشر «المركز الثقافي العربي» المغربية. 

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42 هذا العام 2,033 ناشراً من 109 دول، منها 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، تعرض أكثر من 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

ويشارك في المعرض أكثر من 215 ضيفاً من كبار الكُتَّاب والمفكرين والمبدعين والفنانين العرب والأجانب يقدمون 1700 فعالية وجلسة حوارية متنوعة

المفكر إبراهيم الكوني خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في 1 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
المفكر إبراهيم الكوني خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في 1 نوفمبر 2023. (الإنترنت)
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