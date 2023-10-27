«الشارقة الدولي للكتاب» يحتفي بمرور 30 عاما على إصدار «ذاكرة الجسد»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، والمقرر انطلاق فعالياته في الأول من نوفمبر القادم، والممتد حتى 12 من نفس الشهر، مع كُتاب ومبدعين من أعلام الأدب العربي، ومن أبرزهم: الشاعر اللبناني طلال حيدر، والكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، حيث ستحتفل بمرور 30 عاماً على إطلاق كتابها «ذاكرة الجسد»، كما ستوقّع كتابها الجديد «أصبحت أنت» الذي تروي فيه مذكراتها.

ويستضيف المعرض أيضا عديد الكتّاب والأدباء الذين سيشاركون في 460 فعالية ثقافية تقام خلال أيام المعرض، يروي فيها الكتّاب المحطات التي مروا بها في مسيرتهم، ويناقشون أهم القضايا المتعلقة في التيارات الأدبية والفنية، ويقدمون خلاصات تجاربهم في تقنيات السرد وكتابة القصيدة، ويستعرضون أدوات وآليات البحث والنقد.

أسماء المشاركين من الإمارات

ومن الأسماء التي أعلنت عنها إدارة المعرض، الأديب خالد البدور أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة والروائية مشاعل النابودة الفائزة بجائزة أفضل كاتب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر الحاصل على جائزة الصحافة العربية، والباحثة سعاد العريمي،.

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والروائية فتحية النمر، ود. عائشة الغيص، والروائي سعيد البادي العضو المؤسس في جمعية الصحفيين في الإمارات، والكاتبة أميرة بوكدرة نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، والكاتب زايد المرزوقي، والشاعر محمد المهيري، والمدرب الدولي الكاتب راشد حسن العلي، إضافة إلى الباحثة اللغوية آمنة الهاشمي، والباحثة والقاصة لولوة المنصوري.

الأدباء العرب المشاركون

ومن الأدباء والكتاب العرب، يستضيف المعرض في فعالياته الروائية الكويتية بثينة العيسى، والروائي المصري طارق إمام، والشاعرة والروائية المصرية نور عبد المجيد، والكاتب المصري أحمد مراد، ود. محمد الغندور صاحب أفضل محتوى طبي في العالم العربي على «يوتيوب»، والذي يحظى بمتابعة ثلاثة ملايين شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من 4000 حلقة تلفزيونية وإذاعية حول العالم، والإعلامية المصرية ريهام عياد الحائزة جائزة أفضل صانع محتوى، والكاتبتان سارة وهاجر عبد الرحمن، خبيرتا قراءة (لغة الجسد)، واللتان ترجمت أوستن ماكولي للنشر كتابهما «عالم لغة الجسد» إلى اللغة الإنجليزية.

كما تستضيف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب دور نشر من حوالي 108 دولة، يعرضون أكثر من 1.5 مليون عنوان في مختلف قطاعات المعرفة والثقافة، كما تشهد دورة هذا العام من المعرض تنظيم 1700 فعالية متنوعة، يشارك فيها 215 ضيفاً من 69 دولة، إضافة إلى 460 فعالية.